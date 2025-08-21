Эксперты объяснили опасность мошеннической схемы с обратным звонком

Ключевой манипуляцией мошенников является фраза «Перезвоните срочно», пояснил RT замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Как подчеркнул аналитик, мошенники часто используют тактику, при которой жертва сама выходит на контакт, чтобы избежать срабатывания систем антифрода банков и операторов. Именно поэтому главным правилом безопасности является запрет на то, чтобы перезванивать по номеру, указанному в подозрительном письме или сообщении.
Важный признак мошенничества — это давление и требование немедленно принять решение, без времени на раздумья, рассказал Пермяков. В нормальной ситуации антифрод-системы сначала заблокируют подозрительную операцию, что позволит владельцу счета спокойно во всем разобраться без какой-либо спешки.
«Если есть сомнения, звонить только по официальным номерам. Сверьте адрес отправителя, часто этот адрес не из домена системы. На бумажных письмах проверьте качество печати, наличие ошибок и официальных реквизитов. Сохраняйте спокойствие — мошенники всегда давят на срочность. Обязательно сделайте паузу: если ситуация настоящая, она не исчезнет за час», — подчеркнул Пермяков.
Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров охарактеризовал данную мошенническую схему как особо опасную. Ее главная угроза заключается в том, что она заставляет саму жертву проявить инициативу, что позволяет злоумышленникам обойти системы безопасности банков и сервисов.
Специалист рекомендовал всегда действовать только через официальные каналы связи. Он обратил внимание на несколько ключевых признаков обмана: сообщения часто приходят через мессенджеры, личную почту или SMS с незнакомых номеров, что не является стандартной практикой для официальных организаций при работе с конфиденциальными данными.
Эксперт также посоветовал никогда не звонить по номерам из подозрительных сообщений, не переходить по указанным в них ссылкам и не скачивать вложения. Эти ссылки могут вести на фишинговые сайты, а файлы — содержать вредоносное программное обеспечение. Главная задача — не поддаваться панике, а проверить информацию самостоятельно, обратившись в организацию напрямую по официальному номеру телефона, найденному на ее сайте.
«Не сообщайте никому коды, пароли, ПИН-коды, CVC-коды карт, одноразовые коды из смс. Ни один настоящий сотрудник службы поддержки никогда не попросит у вас полный пароль или код из смс. Это конфиденциальная информация», — подвел итог собеседник RT.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».