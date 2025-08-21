Эксперты объяснили опасность мошеннической схемы с обратным звонком

Эксперт также посоветовал никогда не звонить по номерам из подозрительных сообщений, не переходить по указанным в них ссылкам и не скачивать вложения. Эти ссылки могут вести на фишинговые сайты, а файлы — содержать вредоносное программное обеспечение. Главная задача — не поддаваться панике, а проверить информацию самостоятельно, обратившись в организацию напрямую по официальному номеру телефона, найденному на ее сайте.