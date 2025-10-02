Россиянам объяснили, как получить компенсацию по советским вкладам

К выплатам по советским вкладам, которые будет осуществлять ПАО «Сбербанк», смогут получить доступ граждане, имевшие денежные средства на счетах по состоянию на 20 июня 1991 года — дату, когда Сберегательный банк СССР прекратил свое существование. В текущем году право на компенсацию имеют вкладчики, родившиеся до 1991 года включительно, а также их наследники, включая лиц, которые произвели оплату ритуальных услуг после смерти владельца вклада.
Размер компенсационной выплаты определяется с учетом нескольких факторов, ключевым из которых является возраст вкладчика. Наибольший коэффициент, равный трем, применяется для граждан старше 80 лет. Те, кто родился в период с 1945 по 1991 год, получат компенсацию с коэффициентом два.
Для расчета точной суммы можно воспользоваться специальным калькулятором, размещенным на сайте Сбербанка, или выполнить расчет самостоятельно. За основу берется базовая сумма средств, находившихся на счете на момент их заморозки. Эту сумму необходимо последовательно умножить на два коэффициента: первый зависит от даты рождения вкладчика, а второй — от даты закрытия вклада. Так, для счетов, закрытых в 1992 году, применяется коэффициент 0,6, который постепенно увеличивается и достигает единицы для вкладов, закрытых в период с 1996 по 2025 годы.
Финансирование данной программы будет осуществляться в рамках государственного бюджета. Согласно проекту, на эти цели с 2026 по 2028 год планируется выделить почти 5 миллиардов рублей. В 2026 году объем финансирования составит около 1,662 млрд рублей, в 2027 году — примерно 1,6 млрд рублей, а в 2028 году — около 1,56 млрд рублей. Направлены эти средства будут на погашение внутреннего государственного долга России.
