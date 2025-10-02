Россиянам объяснили, как получить компенсацию по советским вкладам

Для расчета точной суммы можно воспользоваться специальным калькулятором, размещенным на сайте Сбербанка, или выполнить расчет самостоятельно. За основу берется базовая сумма средств, находившихся на счете на момент их заморозки. Эту сумму необходимо последовательно умножить на два коэффициента: первый зависит от даты рождения вкладчика, а второй — от даты закрытия вклада. Так, для счетов, закрытых в 1992 году, применяется коэффициент 0,6, который постепенно увеличивается и достигает единицы для вкладов, закрытых в период с 1996 по 2025 годы.