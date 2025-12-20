Эксперты назвали способы снизить расходы на электроэнергию

О том, какие простые решения помогают заметно сократить расходы на электричество без ущерба для комфорта, рассказали 20 декабря «Известиям» руководитель направления разработки новых продуктов Ippon Геогий Церетели и к.э.н., доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.
«Один из способов снизить расходы на электроэнергию — установить дома или в офисе интеллектуальные розетки. С их помощью можно управлять подачей электропитания дистанционно. Например, отключать устройства, которые находятся в режиме ожидания или не используются в течение длительного времени», — заявил Церетели.
По его словам, серьезно снизить расходы можно и благодаря бытовой технике высокого класса энергоэффективности. Приборы категории А+++ потребляют на 40−60% меньше электричества по сравнению с техникой класса А. Дополнительный эффект дает использование крупных бытовых устройств — например, стиральных и посудомоечных машин — в ночные часы, когда действует более выгодный тариф.
Отдельное внимание эксперт уделил техническому состоянию домашней электросети. Регулярный мониторинг, своевременная замена устаревших элементов защиты и установка современных стабилизаторов или источников бесперебойного питания снижают риск скачков напряжения и продлевают срок службы техники. Это позволяет избежать неожиданных поломок и уменьшить расходы на ремонт или замену оборудования.
Кроме того, Хачатурян добавил, что важным моментом становится использование многотарифных счетчиков, которые позволяют распределять нагрузку в зависимости от стоимости в конкретный период дня или ночи. Также необходимо регулярно проводить анализ счетов за электроэнергию.
«Такой анализ позволяет на регулярной основе определять резервы для экономии, например, перемещение традиционных действий по использованию стиральной и посудомоечной машины на ночное время, когда стоимость киловатта электроэнергии ниже», — заключил эксперт.
