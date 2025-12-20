Эксперты назвали способы снизить расходы на электроэнергию

По его словам, серьезно снизить расходы можно и благодаря бытовой технике высокого класса энергоэффективности. Приборы категории А+++ потребляют на 40−60% меньше электричества по сравнению с техникой класса А. Дополнительный эффект дает использование крупных бытовых устройств — например, стиральных и посудомоечных машин — в ночные часы, когда действует более выгодный тариф.