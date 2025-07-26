Эксперты назвали самые востребованные профессии в РФ

Об этом рассказали «Известиям» 26 июля директор по информационным технологиям, основатель Академии ИТ-менеджмента IPWK Алексей Карпунин и директор по персоналу IT-разработчика «Базис» Ольга Романова.
«Самые востребованные и высокооплачиваемые специалисты сейчас в IT и инженерных отраслях — энергетика, дата-центры, критическая инфраструктура. Это обусловлено острым дефицитом квалифицированных кадров, способных решать сложные задачи», — отметил Карпунин.
По его словам, спрос на DevOps-инженеров, специалистов по машинному обучению (ML) и инженеров критического электроснабжения в два-три раза превышает предложение. При этом компании ищут не просто теоретиков, а профессионалов с реальным опытом.
Эксперт отметил, что senior-специалисты в DevOps/SRE могут получать от 300 тыс. до 450 тыс. рублей в месяц. ML-инженеры зарабатывают от 250 тыс. до 500 тыс., а инженеры критической инфраструктуры — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Верхняя планка зависит от сложности проектов и уровня экспертизы.
«На IT-рынке сейчас четко прослеживается закономерность: самые высокие зарплаты получают специалисты, которые умеют решать системные, инфраструктурные задачи и разбираться в сложных технологиях — от DevOps до машинного обучения», — подчеркнула Романова.
По ее мнению, middle-специалисты в продвинутых направлениях могут рассчитывать на зарплату от 250 тыс. до 350 тыс. рублей. DevSecOps-инженеры получают от 250 тыс. до 400 тыс., а backend-разработчики, работающие с Go и Java, — в среднем 300−400 тыс. рублей. Python-разработчики, особенно с навыками машинного обучения, могут зарабатывать от 250 тыс. до 400 тыс. рублей.
«Высокая зарплата — это плата за зрелость и надежность. Бизнесу нужны те, кто может не просто написать код, а обеспечить бесперебойную работу систем», — добавила Романова.
Эксперты отмечают, что аналогичная ситуация наблюдается и в других странах: в США и Европе cloud-инженеры и специалисты по энергосистемам зарабатывают на 30−50% выше среднего.
«Рост зарплат напрямую связан с технологическим развитием. Компании инвестируют в автоматизацию и ИИ, что увеличивает спрос на гибридные специальности — например, DevSecOps или инженеров энергосистем с ИТ-навыками», — подытожил Карпунин.
Исследователи Level Group 2 июля сообщили, что треть молодых россиян считает, что при устройстве на работу практические навыки важнее диплома. Уточнялось, что 35% опрошенных ориентируются на опыт, а не на наличие образования, однако большинство (47%) при выборе места работы в первую очередь смотрят на уровень зарплаты. Лишь 8% идут туда, где можно быстро набраться опыта и только 3% ориентируются на ценности и миссию компании.