Эксперты назвали профессию с наибольшим ростом зарплат летом 2025 года

В июне 2025 года средние зарплатные предложения в отрасли ЖКХ увеличились на 43% и достигли 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике работы. Наибольший рост зафиксирован в сегменте вакансий для дворников — средняя предлагаемая зарплата повысилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51 541 рубль в месяц.
Эксперты отмечают, что рабочий график дворников может отличаться в зависимости от объекта: в ряде случаев предусматриваются отдельные утренние и вечерние смены продолжительностью по 4−5 часов, а также смены полной длительности с гибким распределением обязанностей.
Зарплатные предложения для соискателей на должность электрика этим летом также выросли — средний уровень составил 77 204 рубля в месяц при фиксированном графике, что на 8% выше, чем годом ранее.
Среди отраслей с наиболее значительным приростом средних зарплат в топ-3 вошли транспортное машиностроение (рост 38% год к году) и тяжелое машиностроение (35%). В данных секторах соискателям предлагали ежемесячную зарплату в среднем 117 809 рублей и 129 649 рублей при полной занятости соответственно.
Рост средних предлагаемых зарплат отмечен также в разрезе профессий: для слесарей прибавка составила 18% (до 96 733 рублей в месяц при полной занятости), для токарей — 13% (до 176 686 рублей ежемесячно).
Согласно исследованию платформы hh.ru, в мае среднее зарплатное предложение для дворников находилось среди самых низких и составляло 38,9 тысячи рублей.
