Эксперты назвали профессию с наибольшим ростом зарплат летом 2025 года

В июне 2025 года средние зарплатные предложения в отрасли ЖКХ увеличились на 43% и достигли 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике работы. Наибольший рост зафиксирован в сегменте вакансий для дворников — средняя предлагаемая зарплата повысилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51 541 рубль в месяц.