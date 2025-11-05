Эксперты фондового рынка прогнозируют его обвал на 20%

Мировые фондовые рынки обновили исторические максимумы на фоне ралли в бумагах, связанных с искусственным интеллектом, и ожиданий снижения ключевых ставок. За последний месяц ключевые индексы США установили новые рекорды — индексы Nikkei 225 и Kospi вышли на пиковые уровни, а Shanghai Composite поднялся до десятилетнего максимума на фоне улучшения отношений между США и Китаем и ослабления доллара.
«В ближайшие 12−24 месяца мы можем увидеть снижение на фондовых рынках на 10−20%», — сказал генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон на инвестиционной конференции мировых финансовых лидеров в Гонконге. «Это нормально, когда после роста происходят коррекции, чтобы инвесторы могли переосмыслить свои стратегии».
По словам Соломона, подобные колебания — естественная часть долгосрочных бычьих циклов. Банк, по его словам, рекомендует клиентам сохранять вложения и корректировать портфели вместо попыток угадать краткосрочную динамику. «Временные просадки на 10−15% являются обычным явлением даже в периоды позитивного роста», — добавил он, уточнив, что этот факт не должен влиять на долгосрочные планы инвесторов.
Генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик на той же площадке призвал рассматривать коррекции как конструктивный сигнал. «Мы должны быть готовы к тому, что на рынке будут происходить временные спады на 10−15%, которые не связаны с какими-либо серьёзными экономическими проблемами», — отметил он.
Предостережения прозвучали после заявлений МВФ о риске значительной коррекции, а также комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и главы Банка Англии Эндрю Бейли о завышенной оценке акций.
Goldman Sachs и Morgan Stanley называют Азию ключевым направлением для инвестиций на ближайшие годы, указывая на недавнее торговое соглашение между США и Китаем. В Goldman ожидают сохранения интереса глобальных инвесторов к Китаю, одной из крупнейших экономик мира. В Morgan Stanley выделяют Гонконг, Китай, Японию и Индию благодаря уникальным драйверам роста: реформам корпоративного управления в Японии и инфраструктурному импульсу в Индии.
«Невозможно не восхищаться потенциалом Гонконга, Китая, Японии и Индии — это четыре совершенно разные, но взаимосвязанные истории успеха», — отметил Пик. В качестве приоритетных тем в Китае он назвал искусственный интеллект, электромобили и биотехнологии.
