Эксперты фондового рынка прогнозируют его обвал на 20%

Goldman Sachs и Morgan Stanley называют Азию ключевым направлением для инвестиций на ближайшие годы, указывая на недавнее торговое соглашение между США и Китаем. В Goldman ожидают сохранения интереса глобальных инвесторов к Китаю, одной из крупнейших экономик мира. В Morgan Stanley выделяют Гонконг, Китай, Японию и Индию благодаря уникальным драйверам роста: реформам корпоративного управления в Японии и инфраструктурному импульсу в Индии.