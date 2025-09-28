Эксперты: АЗС получают убыток в 4,3 рубля с каждого проданного литра АИ-92

Узнать больше по теме

Маржинальность: зачем ее считать, чем отличается от маржи и наценки

Состояние бизнеса оценивают с помощью специальных показателей, в том числе с помощью маржинальности. Рассказываем, для чего нужен этот показатель и как его рассчитать.