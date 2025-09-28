Эксперты: АЗС получают убыток в 4,3 рубля с каждого проданного литра АИ-92

«Средняя по стране чистая маржа торговли топливами на АЗС по состоянию на 19 сентября составляет минус 4,3 ₽/л для АИ-92 и минус 3,8 ₽/л для АИ-95», — отметили эксперты.
Ситуация с отрицательной маржинальностью сложилась на фоне роста оптовых цен на бензин при стагнации розничных котировок. Это привело к сокращению валовой маржи АЗС до отрицательных значений.
В августе маржинальность АЗС также была отрицательной. По данным аналитической компании «Эйлер», средняя маржа составила минус 3,5 ₽ за проданный литр топлива. По бензину АИ-95 убыток достиг 7 ₽ за литр.