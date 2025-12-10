Эксперт Ватаманюк: для защиты от «эффекта Долиной» нужно использовать аккредитив

По словам эксперта, при заключении сделки о покупке недвижимости необходимо обращать внимание на наличие у продавца права на отчуждение недвижимого имущества, а также проверять основание приобретения им права собственности. «Другими словами, проявлять должную осмотрительность как в отношении своего контрагента, так и условий сделки. При наличии соответствующей возможности, покупатель может запросить информацию о прежнем продавце, наличии судебных споров, банкротств, исполнительных производств, обременений недвижимого имущества предшественников вещи. В крайнем случае, пообщаться с соседями», — пояснил он.