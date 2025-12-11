Эксперт объяснил, зачем банки продолжают повышать ставки по вкладам

По данным сервиса «Финуслуги», в конце года наблюдается рост процентных ставок по вкладам. На 8 декабря повышение затронуло все сроки депозитов. В двадцати крупнейших банках средние ставки достигли 13,33−15,3% годовых.
«Это достаточно характерное для конца года явление. Оно связано с сезонным спросом на ликвидность. В последние месяцы года люди и предприятия активно готовятся к праздникам и налоговым платежам, что увеличивает потребность банков привлекать дополнительные средства», — пояснил Васильков.
Согласно экспертной оценке, это связано с ожиданиями банков, что ключевая ставка сохранится до конца года. Напомним, что по итогам октябрьского заседания Банк России повысил свой прогноз по ключевой ставке на 2026 год на 1−2 процентных пункта. Это указывает на вероятность плавного, а не резкого смягчения денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором является предстоящее с начала следующего года повышение НДС с 20 до 22%, которое может повлиять на инфляцию.
Эксперт отмечает, что при отсутствии кардинальных изменений в ключевых экономических показателях резкого снижения ставок по вкладам ожидать не стоит. Финансовые институты, принимая решения, анализируют не только краткосрочные сезонные колебания, но и долгосрочную экономическую ситуацию.
В текущих условиях эксперты считают целесообразным зафиксировать высокую доходность на сроки от одного года, поскольку ставки по таким депозитам продолжают расти. Например, по информации «Финуслуг», наибольший рост продемонстрировали трёхлетние вклады: их средняя ставка достигла 10,88%, вернувшись к уровню конца июля.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».