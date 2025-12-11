Ричмонд
Эксперт объяснил, зачем банки продолжают повышать ставки по вкладам

Ставки по вкладам растут из-за изменений в ожиданиях политики ЦБ. Вкладчикам стоит этим воспользоваться, сообщил агентству «Прайм» руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

По данным сервиса «Финуслуги», в конце года наблюдается рост процентных ставок по вкладам. На 8 декабря повышение затронуло все сроки депозитов. В двадцати крупнейших банках средние ставки достигли 13,33−15,3% годовых.

«Это достаточно характерное для конца года явление. Оно связано с сезонным спросом на ликвидность. В последние месяцы года люди и предприятия активно готовятся к праздникам и налоговым платежам, что увеличивает потребность банков привлекать дополнительные средства», — пояснил Васильков.

Согласно экспертной оценке, это связано с ожиданиями банков, что ключевая ставка сохранится до конца года. Напомним, что по итогам октябрьского заседания Банк России повысил свой прогноз по ключевой ставке на 2026 год на 1−2 процентных пункта. Это указывает на вероятность плавного, а не резкого смягчения денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором является предстоящее с начала следующего года повышение НДС с 20 до 22%, которое может повлиять на инфляцию.

Эксперт отмечает, что при отсутствии кардинальных изменений в ключевых экономических показателях резкого снижения ставок по вкладам ожидать не стоит. Финансовые институты, принимая решения, анализируют не только краткосрочные сезонные колебания, но и долгосрочную экономическую ситуацию.

В текущих условиях эксперты считают целесообразным зафиксировать высокую доходность на сроки от одного года, поскольку ставки по таким депозитам продолжают расти. Например, по информации «Финуслуг», наибольший рост продемонстрировали трёхлетние вклады: их средняя ставка достигла 10,88%, вернувшись к уровню конца июля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

