Эксперт объяснил, зачем банки продолжают повышать ставки по вкладам

Согласно экспертной оценке, это связано с ожиданиями банков, что ключевая ставка сохранится до конца года. Напомним, что по итогам октябрьского заседания Банк России повысил свой прогноз по ключевой ставке на 2026 год на 1−2 процентных пункта. Это указывает на вероятность плавного, а не резкого смягчения денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором является предстоящее с начала следующего года повышение НДС с 20 до 22%, которое может повлиять на инфляцию.