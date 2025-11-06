Ричмонд
Эксперт спрогнозировал, ждать ли доллар по 60 рублей в 2026 году

О том, каким будет курс доллара к рублю в 2026 году, рассказал в комментарии для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Доллар по 60 рублей — это маловероятный сценарий для будущего года. Ключевая ставка (сейчас — 16,5%) будет снижаться в следующем году, что является фундаментальным негативом для национальной валюты. Если теоретизировать, то к ревальвации рубля мог бы привести такой дисбаланс российских экспорта и импорта, при котором бы или подскочил приток валютной выручили, или импорт затормозился», — подчеркнул Бахтин.

По его прогнозу, этой зимой курс доллара составит 80−88 рублей.

Последний раз доллар стоил 60 рублей в конце 2022 года. По данным на 5 ноября 2025 года, курс американской валюты находился в диапазоне 80,3−81,1 рубля. С начала 2025 года доллар подешевел к рублю примерно на 22%, что составило более 22 рублей. При этом по итогам 2024 года он подорожал приблизительно на 13−15%. Согласно оценке «БКС Мир инвестиций», в первом квартале 2026 года доллар будет стоить около 91,2 рубля.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

