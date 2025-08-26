Ричмонд
Эксперт спрогнозировал, как изменятся ставки по ипотеке в 2026 году

Ставки по ипотеке в России упадут до 12% в 2026 году, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«Средние ставки в ипотеке (с учетом ранее выданных) в России уже вернулись на уровни начала 2023 года. Банки выдают новые займы в среднем под 21,5% годовых. Еще весной это было выше 25%. При текущих темпах снижения ключевой ставки мы вполне можем увидеть ипотеку от 15−16% к концу этого года и до 12% в следующем году. Не на все объекты, по акциям, но в принципе это реально», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, при таком сценарии массовый спрос на ипотеку все еще будет затруднен. Ожидается, что доля рыночных займов останется на уровне не выше 50% и затронет в основном альтернативные сделки, такие как обмен жилья с незначительной доплатой.

25 июля Центральный банк принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 18%.

Согласно прогнозу Банка России, в базовом сценарии средняя ключевая ставка составит 18,8−19,6% годовых в 2025 году и 12,0−13,0% годовых в 2026 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

