Эксперт спрогнозировал снижение цен на аренду квартир

Эксперт отметил, что январское замедление на рынке аренды жилья обусловлено сезонными факторами: после праздничного периода на рынок поступает больше квартир — освобождённых или не сданных в декабре. При этом спрос со стороны основных категорий арендаторов, таких как студенты и трудовые мигранты, традиционно снижается до февраля. В связи с этим, собственники склонны идти на переговоры и предоставлять индивидуальные скидки, чтобы избежать простоя объектов. Однако ожидать масштабного снижения цен не приходится, поскольку ситуацию ограничивают инфляционное давление и рост тарифов на коммунальные услуги, подчеркнул аналитик.