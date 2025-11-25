Эксперт спрогнозировал снижение цен на аренду квартир

По его оценке, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составит 65−75 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 45−50 тыс. рублей, в других городах-миллионниках — порядка 28 тыс. рублей. Аренда двухкомнатной квартиры обойдётся в 90−105 тыс. рублей в столице, 65−75 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге и 40−48 тыс. рублей в других крупных городах. Для трёхкомнатных квартир ставки составят от 120 тыс. рублей в Москве, 85−95 тыс. рублей в Санкт-Петербурге и 55−65 тыс. рублей в среднем по прочим городам-миллионникам.
«Это классическая сезонная коррекция. Декабрь традиционно завершается активным закрытием сделок перед праздниками, тогда как январь — это “мертвый сезон”, когда активность арендаторов падает до минимума. Однако в годовом выражении (год к году) аренда останется рекордно дорогой. Основная причина высоких ставок — сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ (и, как следствие, дорогая рыночная ипотека). Для большинства россиян покупка квартиры в кредит в конце 2025 года оставалась недоступной, что перенаправило огромный пласт спроса в сектор аренды, разогрев цены», — отметил Трепольский.
Эксперт отметил, что январское замедление на рынке аренды жилья обусловлено сезонными факторами: после праздничного периода на рынок поступает больше квартир — освобождённых или не сданных в декабре. При этом спрос со стороны основных категорий арендаторов, таких как студенты и трудовые мигранты, традиционно снижается до февраля. В связи с этим, собственники склонны идти на переговоры и предоставлять индивидуальные скидки, чтобы избежать простоя объектов. Однако ожидать масштабного снижения цен не приходится, поскольку ситуацию ограничивают инфляционное давление и рост тарифов на коммунальные услуги, подчеркнул аналитик.
