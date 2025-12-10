Эксперт спрогнозировал, сколько будут стоить мандарины на Новый год

«Полагаю, что до конца декабря поэтапно стоимость вырастет, но не более чем на 7−10%. Так как мандаринов завезено много, у поставщиков продукции эта продукция имеется в наличии, соответственно, более завышать стоимость невозможно по той причине, что они и так дорогие», — сказал Хаджимурад Белхароев.