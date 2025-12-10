Эксперт спрогнозировал, сколько будут стоить мандарины на Новый год

«Мандарины являются одним из продуктов, которые традиционно россияне предпочитают иметь на праздничном новогоднем столе. Поэтому они очень востребованы. В настоящее время разброс цен на мандарины существенный», — отметил эксперт.
Он пояснил, что фрукт можно приобрести от 130 до 270 рублей в различных магазинах. Стоимость разнится в основном из-за стран-производителей и вкусовых качеств. Особенной популярностью в России пользуются абхазские мандарины, а на Новый год пользуются особым спросом.
«Полагаю, что до конца декабря поэтапно стоимость вырастет, но не более чем на 7−10%. Так как мандаринов завезено много, у поставщиков продукции эта продукция имеется в наличии, соответственно, более завышать стоимость невозможно по той причине, что они и так дорогие», — сказал Хаджимурад Белхароев.
Единственное, продолжил он, на стоимость мандаринов, как и других продуктов питания, в настоящее время оказывает влияние транспортировка, поскольку она подорожала. Валютный курс стабилен, поэтому стоимость повысится на 7−10% к концу декабря.
«При этом с нового года появятся распродажи, и, естественно, поэтапно стоимость будет снижаться. Все цитрусовые имеют свойство как бы приходить в негодность, и, соответственно, торговые сети своевременно их распродают. Фрукты и после Нового года будут на прилавках магазинов по доступной цене», — заключил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».