Эксперт спрогнозировал резкий рост цен в январе-марте

«Это связано с мультипликативным эффектом: налог включается на каждом этапе производственной цепочки — от закупки сырья и логистики до упаковки и маркетинга. При этом компании будут округлять цены в большую сторону, страхуя свои издержки и риски. Первые изменения ценников могут появиться уже в четвертом квартале 2025 года, когда бизнес начнет учитывать будущие налоговые расходы. Пик подорожания придется на первый квартал 2026 года, после чего ценовая динамика может стабилизироваться, но уже на более высоком уровне», — отметил эксперт.