Эксперт спрогнозировал резкий рост цен в январе-марте

Как отметил Трепольский, НДС является косвенным налогом, который в конечном итоге оплачивается потребителем. Несмотря на ожидаемое повышение ставки на 2 процентных пункта, реальное увеличение стоимости товаров и услуг может составить до 4%.
«Это связано с мультипликативным эффектом: налог включается на каждом этапе производственной цепочки — от закупки сырья и логистики до упаковки и маркетинга. При этом компании будут округлять цены в большую сторону, страхуя свои издержки и риски. Первые изменения ценников могут появиться уже в четвертом квартале 2025 года, когда бизнес начнет учитывать будущие налоговые расходы. Пик подорожания придется на первый квартал 2026 года, после чего ценовая динамика может стабилизироваться, но уже на более высоком уровне», — отметил эксперт.
По словам Трепольского, это приведет к умеренному росту цен на широкий спектр товаров и услуг, включая бытовую технику, одежду, автомобили, услуги связи и ЖКХ.
При этом сохранение пониженной ставки НДС на уровне 10% для социально значимых товаров — продуктов питания и медикаментов — позволит смягчить влияние на социально незащищенные слои населения. Повышение НДС станет одним из основных факторов инфляции в начале 2026 года и приведет к необходимости для домохозяйств более внимательно подходить к планированию своих расходов, подытожил эксперт.
