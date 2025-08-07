Ричмонд
Эксперт спрогнозировал, что будет с рублем в августе на фоне ультиматума Трампа

Резких колебаний курса рубля после истечения срока ультиматума, выдвинутого Дональдом Трампом, ожидать не стоит. В августе российская валюта, по прогнозу, сохранит стабильность в диапазоне 80−84 рублей за доллар. Такой прогноз в интервью агентству «Прайм» озвучил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Срок, установленный президентом США Дональдом Трампом для урегулирования украинского конфликта, истекает 8 августа. По окончании этого периода американский лидер пообещал ввести тарифы в отношении России и ее торговых партнеров.

«Какой-то высокой турбулентности по курсу рубля в связи с этой ситуацией я не предвижу. Мне кажется, вот этот фактор Трампа на нашу валюту сегодня не оказывает экстраординарного влияния», — заявил Остапкович.

По оценке директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, в августе курс рубля будет находиться в диапазоне 80−84 рублей за доллар. При этом с осени ожидается понижательная динамика — начнут действовать сезонные факторы, связанные с закупкой импортных товаров к новогодним каникулам.

«Понадобится импорт в магазины, торговлю, придется закупать товары для населения, оборудование к концу года. Доллар станет дефицитным и потихонечку пойдет наверх. Это устроит бюджет и не будет бить по населению, что спокойно воспримут экономические агенты», — отметил эксперт.

По мнению Остапковича, если к концу года рубль ослабнет до 90−95 рублей за доллар, это окажет поддержку российской экономике.

