Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости в 2026 году

Рынок недвижимости ждет расслоение, сильные проекты подорожают, слабые — подешевеют. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» основатель агентства «Выходец» Алексей Выходец.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

Выходец прогнозирует рост цен на ликвидные новостройки с хорошими локациями, продуманной архитектурой и высоким сервисом на 15−20 процентов. В то же время переоцененные или проблемные проекты, зависящие от маркетинга и субсидий, по его мнению, могут показать динамику от минус 5 до плюс 7 процентов в зависимости от спроса и политики застройщика.

На вторичном рынке эксперт ожидает рост в 5−8 процентов. Этот рост будет связан не с ажиотажем, а с сокращением предложения на первичном рынке и ограничениями по доступной ипотеке. Алексей Выходец отмечает, что качественные квартиры с ремонтом и мебелью останутся дефицитными, и их стоимость продолжит увеличиваться.

«Рынок аренды постепенно остывает после пиков 2024—2025 годов. Мы ожидаем коррекцию ставок в массовом сегменте, но качественные, грамотно подготовленные объекты останутся вне тренда снижения — у них меньше срок экспозиции и выше цена. Сейчас выигрывает не тот, кто первым выложил объявление, а тот, кто умеет правильно упаковать объект, выставить адекватные условия и показать сервис», — резюмирует Выходец.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

