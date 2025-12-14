Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости в 2026 году

Выходец прогнозирует рост цен на ликвидные новостройки с хорошими локациями, продуманной архитектурой и высоким сервисом на 15−20 процентов. В то же время переоцененные или проблемные проекты, зависящие от маркетинга и субсидий, по его мнению, могут показать динамику от минус 5 до плюс 7 процентов в зависимости от спроса и политики застройщика.
На вторичном рынке эксперт ожидает рост в 5−8 процентов. Этот рост будет связан не с ажиотажем, а с сокращением предложения на первичном рынке и ограничениями по доступной ипотеке. Алексей Выходец отмечает, что качественные квартиры с ремонтом и мебелью останутся дефицитными, и их стоимость продолжит увеличиваться.
«Рынок аренды постепенно остывает после пиков 2024—2025 годов. Мы ожидаем коррекцию ставок в массовом сегменте, но качественные, грамотно подготовленные объекты останутся вне тренда снижения — у них меньше срок экспозиции и выше цена. Сейчас выигрывает не тот, кто первым выложил объявление, а тот, кто умеет правильно упаковать объект, выставить адекватные условия и показать сервис», — резюмирует Выходец.
