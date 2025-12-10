Ричмонд
Эксперт сообщила, за что россияне переплачивают при покупке в новостройке

Дополнительные расходы при покупке квартиры в новостройке могут увеличить ее стоимость на 5−10%. Основные риски переплаты связаны с ипотекой, сообщила NEWS.ru исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Фактически цена квартиры при покупке не за наличные из-за различного рода комиссий и платежей может вырасти на 5−10%. При приобретении жилья в кредит застройщики вынуждены закладывать в стоимость банковскую комиссию, плюс покупатель несет затраты на страхование залогового объекта», — отметила Дыдалина.

Приобретение квартиры в новостройке в большинстве случаев не требует от покупателя прямой оплаты услуг риелтора, так как это вознаграждение уже включено застройщиком в свои операционные затраты на реализацию жилья.

По словам эксперта, минимальные дополнительные комиссии возможны при покупке без привлечения ипотеки или рассрочки. В такой ситуации расходы покупателя обычно ограничиваются только обязательными платежами, связанными с государственной регистрацией права собственности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

