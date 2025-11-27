Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт сообщила, сколько наличных можно снимать в день

Банки начали обновлять лимиты выдачи наличных осенью. Эта мера связана с борьбой с мошенничеством и требованиями Банка России. От чего зависит сумма и как избежать блокировки, сообщила агентству «Прайм» эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

«Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов», — отметила Мамедова.

Существует также особый вид ограничения, который позволяет снимать не более 100 тысяч рублей в месяц. Он применяется к тем пользователям, которые ранее уже подозревались в причастности к мошенническим схемам. С 1 сентября 2025 года Банк России ввел девять новых признаков, сигнализирующих банкам о том, что операция может проводиться злоумышленником или человеком под его контролем. При обнаружении хотя бы одного из этих признаков банк имеет право установить лимит на операции или полностью заблокировать счет.

Эти меры понятны и связаны с ужесточением политики регулятора в борьбе с мошенничеством и незаконным выводом капитала, где снижение лимитов по картам является одним из эффективных инструментов.

При этом, как сообщает эксперт, фиксируются массовые жалобы клиентов разных банков на блокировку счетов и доступа к личному кабинету после попытки снять наличные. Если доступ восстановить не удается быстро, владелец карты может остаться без средств к существованию на весь период проверки, которую проводит банк. Во избежание таких ситуаций эксперты советуют заранее консультироваться со своим банком о действующих лимитах перед совершением операций на суммы от 50 тысяч рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Дебетовая карта: как правильно выбрать и использовать
Пластиковые карточки давно заменили деньги в кошельке, и у каждой из них есть свои условия обслуживания и тарифы. Разбираемся, какие виды дебетовых карт бывают, какую из них выбрать и как использовать с максимальной выгодой.
Читать дальше