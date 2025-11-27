Эксперт сообщила, сколько наличных можно снимать в день

«Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов», — отметила Мамедова.
Существует также особый вид ограничения, который позволяет снимать не более 100 тысяч рублей в месяц. Он применяется к тем пользователям, которые ранее уже подозревались в причастности к мошенническим схемам. С 1 сентября 2025 года Банк России ввел девять новых признаков, сигнализирующих банкам о том, что операция может проводиться злоумышленником или человеком под его контролем. При обнаружении хотя бы одного из этих признаков банк имеет право установить лимит на операции или полностью заблокировать счет.
Эти меры понятны и связаны с ужесточением политики регулятора в борьбе с мошенничеством и незаконным выводом капитала, где снижение лимитов по картам является одним из эффективных инструментов.
При этом, как сообщает эксперт, фиксируются массовые жалобы клиентов разных банков на блокировку счетов и доступа к личному кабинету после попытки снять наличные. Если доступ восстановить не удается быстро, владелец карты может остаться без средств к существованию на весь период проверки, которую проводит банк. Во избежание таких ситуаций эксперты советуют заранее консультироваться со своим банком о действующих лимитах перед совершением операций на суммы от 50 тысяч рублей.
