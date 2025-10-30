Эксперт объяснила, когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

По словам Валишвили, киберугрозы включают мошеннические действия, такие как фишинг и вишинг, целью которых является получение данных карты у самого владельца. При вишинге злоумышленники напрямую выманивают реквизиты и секретный код. В случае фишинга жертве направляется поддельная ссылка на оплату или открывается фальшивый сайт магазина.
Технические риски связаны со считыванием и копированием данных самой карты, что известно как кардинг. Для этого злоумышленник может установить фальшивую панель на кнопки банкомата или вживить вредоносный чип в его устройство.
Для минимизации рисков потери средств рекомендуется никогда не сообщать данные карты и секретные коды третьим лицам, независимо от того, кем они представляются. Следует избегать переходов по сомнительным ссылкам в интернете и всегда проверять корректность электронного адреса сайта, обращая внимание на значок замка в строке браузера, который свидетельствует о защищенности соединения. При пользовании банкоматами важно обращать внимание на возможные посторонние элементы, такие как накладка на клавиатуру, и отдавать предпочтение банкоматам в отделениях банка, избегая устройств в местах с большой проходимостью.
«При совершении покупок в интернете не вводите данные основной карты. Заведите для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки. Ставьте запрет в браузере на запоминание данных карты, это снизит риски в случае получения информации вредоносной программой», — подытожила Валишвили.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».