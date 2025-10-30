Эксперт объяснила, когда лучше отказаться от оплаты банковской картой

Для минимизации рисков потери средств рекомендуется никогда не сообщать данные карты и секретные коды третьим лицам, независимо от того, кем они представляются. Следует избегать переходов по сомнительным ссылкам в интернете и всегда проверять корректность электронного адреса сайта, обращая внимание на значок замка в строке браузера, который свидетельствует о защищенности соединения. При пользовании банкоматами важно обращать внимание на возможные посторонние элементы, такие как накладка на клавиатуру, и отдавать предпочтение банкоматам в отделениях банка, избегая устройств в местах с большой проходимостью.