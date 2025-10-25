Ричмонд
Эксперт сообщила, какие новогодние вклады скоро могут предложить банки

Новогодние предложения банков пока не стали массовыми, их количество может вырасти ближе к праздникам. Об этом рассказала агенству «Прайм» международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Ермилова сообщила, что появление новогодних предложений по вкладам зависит от нескольких факторов. На них влияют общие экономические условия, такие как уровень инфляции, который стимулирует банки повышать ставки для привлечения средств, и политика Центробанка, в частности изменения ключевой ставки.

Важную роль играет и конкуренция на рынке, вынуждающая финансовые организации создавать специальные условия для клиентов. Кроме того, банки могут запускать такие программы из-за спада активности населения по размещению средств или из маркетингового желания стимулировать спрос в праздничный сезон.

«Уже есть ряд предложений по новогодним вкладам с максимальной ставкой до 21% годовых. Такие вклады предлагаются в различных банках — неважно, помечены они как “новогодние” или нет. Эти предложения позволяют размещать средства на короткие периоды (например, 91 день) с высокими процентными ставками и дополнительными бонусами», — подчеркнула она.

При выборе подходящего новогоднего вклада важно обратить внимание на несколько критериев. К ним относятся размер минимальной суммы, наличие опций пополнения и частичного снятия, а также условия досрочного расторжения договора.

Следует учитывать и доступность автоматической пролонгации вклада, и наличие дополнительных бонусов или подарков. При этом необходимо внимательно изучать условия каждого предложения, поскольку некоторые акции могут требовать соблюдения особых требований, таких как наличие определенной карты или участие в других продуктах банка.

«В целом в этом году вполне вероятно ожидать интересные и выгодные предложения по новогодним вкладам. Регулярно проверяя условия в различных банках, можно подобрать оптимальный вариант для сохранения и приумножения имеющихся средств», — подытожила Ермилова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

