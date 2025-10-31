Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт спрогнозировал, сколько доллар будет стоить зимой

Курс доллара этой зимой не будет находиться в диапазоне 80−88 рублей, спрогнозировал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

«Рост курса рубля на 10% от текущих уровней этой зимой возможен, но скорее гипотетически. Например, такой сценарий реализуется, если ЦБ по каким-либо причинам вынужден будет вернуться к повышению ключевой ставки. Другая потенциальная причина подорожания рубля — резкое изменение в торговом балансе, при котором либо экспортная выручка резко вырастет, либо же поток импорта в страну просядет, например, из-за вторичных санкций к торговым партнерам России», — подчеркнул Бахтин.

По его словам, оба этих события являются маловероятными. Базовый прогноз предполагает, что доллар зимой будет находиться в пределах 80−88 рублей.

По данным Investing.com, на 30 октября доллар стоил около 80 рублей. С начала 2025 года курс американской валюты снизился к рублю примерно на 30%, учитывая, что в январе он превышал 100 рублей. За предыдущий год американская валюта подорожала по отношению к российской приблизительно на 27,5%, а за 2023 год — примерно на 23%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Капитал: основа успешного бизнеса
Каждый, кто хочет открыть свое дело или вывести существующий бизнес на новый уровень, сталкивается с необходимостью управления капиталом. Это слово часто упоминается в бизнес-среде, однако из контекста не всегда понятно, что оно на самом деле означает. В статье мы рассмотрим, что скрывается за этим понятием, какие виды капитала существуют и как им грамотно управлять.
Читать дальше