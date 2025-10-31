Эксперт спрогнозировал, сколько доллар будет стоить зимой

«Рост курса рубля на 10% от текущих уровней этой зимой возможен, но скорее гипотетически. Например, такой сценарий реализуется, если ЦБ по каким-либо причинам вынужден будет вернуться к повышению ключевой ставки. Другая потенциальная причина подорожания рубля — резкое изменение в торговом балансе, при котором либо экспортная выручка резко вырастет, либо же поток импорта в страну просядет, например, из-за вторичных санкций к торговым партнерам России», — подчеркнул Бахтин.
По его словам, оба этих события являются маловероятными. Базовый прогноз предполагает, что доллар зимой будет находиться в пределах 80−88 рублей.
По данным Investing.com, на 30 октября доллар стоил около 80 рублей. С начала 2025 года курс американской валюты снизился к рублю примерно на 30%, учитывая, что в январе он превышал 100 рублей. За предыдущий год американская валюта подорожала по отношению к российской приблизительно на 27,5%, а за 2023 год — примерно на 23%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».