Экономист научил, как посчитать пени за неуплату налогов

По закону пени по налогам начисляются за каждый календарный день просрочки, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Для граждан она рассчитывается исходя из 1/300 действующей ключевой ставки Банка России. Сейчас ставка составляет 16,5%, значит, дневная ставка пени — около 0,055%. Расчеты показывают, что при сумме долга в 20 тыс. рублей и просрочке на 60 дней размер пени составит 660 рублей, а при просрочке на 90 дней — 990 рублей. Пени уплачиваются дополнительно к сумме налога — независимо от применения иных мер обеспечения или ответственности за нарушение норм Налогового кодекса», — подчеркнул Балынин.

Он отметил, что своевременная и полная уплата налогов является конституционной обязанностью граждан. Налоговое уведомление за 2024 год необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года.

Внести платеж можно быстро и просто в несколько кликов благодаря современным цифровым сервисам, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

