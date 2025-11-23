Эксперт Щербаченко: Внедрение цифрового рубля не отменяет действующие нормы ТК

Цифровой рубль не является конкурентом банковскому вкладу или кредиту, так как выполняет иную, платежную функцию. Его задача — быть быстрым проводником стоимости, а не инструментом для сбережения. «Цифровой рубль не будет использоваться для открытия вкладов. Банковские кредиты и вклады будут открываться в безналичной валюте. Цифровой рубль — это форма национальной валюты, которая создана как средство для платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. На цифровые счета не будут начисляться проценты, в отличие от вкладов в безналичных рублях. Банки будут выдавать кредиты в безналичных рублях, как и раньше, а граждане, в свою очередь, смогут использовать полученные средства, в том числе и цифровые рубли, для их погашения», — поясняет Петр Щербаченко.