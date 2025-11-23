Эксперт Щербаченко: Внедрение цифрового рубля не отменяет действующие нормы ТК

Миф № 1. Внедрение цифрового рубля — конец финансовой приватности
Транзакции в цифровых рублях будут фиксироваться на платформе ЦБ, что отличает валюту от наличных денег, которые анонимны, и безналичного расчета, информация о котором есть у банка. Однако речь идет о повышении прозрачности операций в целях борьбы с теневой экономикой, а не о тотальном контроле со стороны властей. Доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко отмечает: «Фиксация транзакций с цифровым рублем на платформе Банка России позволяет государству контролировать переводы внутри страны и проверять их на предмет законности. Данные о балансе на цифровых кошельках и информация о цифровых рублях будут находиться под защитой банковской тайны аналогично тому, как это происходит с традиционными банковскими счетами». Для законопослушного гражданина это не станет проблемой, но уровень контроля над финансовыми потоками со стороны государства возрастет.
Миф № 2. За пользование цифровым рублем будет взиматься комиссия
Базовые операции для граждан — переводы между физическими лицами и оплата товаров и услуг — будут бесплатными. Это одно из ключевых преимуществ и условий успешного внедрения новой валюты. Важно понять фундаментальное различие между деньгами как валютой и платежной инфраструктурой, которая их обслуживает. Комиссия возникает не за использование рублей, а за услуги посредников, обеспечивающих транзакцию.
«Когда вы совершаете оплату банковской картой, комиссия взимается не за использование безналичного рубля, а за расчеты, которые осуществляют участники: платежная система, торговая точка, банк-эквайер. Использование же безналичных или цифровых рублей как таковых комиссии не подразумевает», — рассказывает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. Плата за предоставление дополнительной услуги или сервиса в рамках платежной экосистемы вокруг цифрового рубля может появиться лишь в отдаленной перспективе. «В будущем могут быть комиссии за использование цифрового рубля в расчетах. Пока все на этапах внедрения, тестирования — для этого должно пройти очень много времени», — считает эксперт.
Миф № 3. В цифровых рублях можно будет взять кредит и оформить вклад
Цифровой рубль не является конкурентом банковскому вкладу или кредиту, так как выполняет иную, платежную функцию. Его задача — быть быстрым проводником стоимости, а не инструментом для сбережения. «Цифровой рубль не будет использоваться для открытия вкладов. Банковские кредиты и вклады будут открываться в безналичной валюте. Цифровой рубль — это форма национальной валюты, которая создана как средство для платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. На цифровые счета не будут начисляться проценты, в отличие от вкладов в безналичных рублях. Банки будут выдавать кредиты в безналичных рублях, как и раньше, а граждане, в свою очередь, смогут использовать полученные средства, в том числе и цифровые рубли, для их погашения», — поясняет Петр Щербаченко.
Миф № 4. Мошенникам станет проще добраться до цифровых рублей
Медленные темпы внедрения цифрового рубля свидетельствуют о приоритете безопасности над скоростью. Полноценный запуск состоится только после тщательного тестирования всех защитных механизмов.
«Вопросы информационной безопасности стоят на первом месте. Один из ключевых моментов — учесть риски кибермошенничества, поэтому процедура внедрения цифрового рубля идет не спеша. Мошенники всегда будут пытаться найти способы взлома, но у Банка России уже есть успешный опыт создания национальной платежной системы», — говорит Лазарь Бадалов.
Миф № 5. Граждан обяжут получать зарплату в цифровых рублях
Внедрение цифрового рубля не отменяет действующие нормы Трудового кодекса, которые гарантируют работнику право на выбор формы расчета. Новая валюта вводится не как замена, а как расширение финансовых возможностей. Принцип добровольности сохраняется. Петр Щербаченко рассказывает: «Работник должен будет дать свое согласие на получение зарплаты в цифровой форме. Получение заработной платы в цифровых рублях — дополнительная возможность для людей. Люди сами будут решать, как получать зарплату: безналичным способом, как сейчас, или в цифровых рублях на свой цифровой кошелек. Это право выбора за работником. Наличные и безналичные рубли никуда не денутся».