Эксперт Сапир назвал поражением ЕС отказ США поддержать санкции против России

«Фактически, Соединенные Штаты, которые ни в коем случае не хотят повышения цен на энергоносители, хорошо понимают механизмы рынка и не присоединятся к этой глупости, которую совершает ЕС. Так что да, для ЕС и Франции это может быть только дипломатическое поражение. Но это поражение было полностью предсказуемо и можно было его предвидеть», — сказал Сапир.