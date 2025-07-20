Эксперт Сапир назвал поражением ЕС отказ США поддержать санкции против России

«Фактически, Соединенные Штаты, которые ни в коем случае не хотят повышения цен на энергоносители, хорошо понимают механизмы рынка и не присоединятся к этой глупости, которую совершает ЕС. Так что да, для ЕС и Франции это может быть только дипломатическое поражение. Но это поражение было полностью предсказуемо и можно было его предвидеть», — сказал Сапир.
Об инициативах и заявлениях Запада в отношении торговых партнеров РФ
В начале апреля двухпартийная группа членов Сената Конгресса США представила законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.
14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз пытается координировать свои санкции с возможными новыми антироссийскими санкциями США, а представители руководства ряда европейских стран выступали за их одновременное введение. Однако после объявления Трампа о намерении рассмотреть вопрос ужесточения антироссийских санкций только через 50 дней европейцы приняли свой 18-й пакет санкций, не дожидаясь США. В рамках него Евросоюз, в частности, снижает потолок цен на закупку российской нефти с $60 до $47,6 за баррель, исключает возможности возобновления работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», вводит ограничения против нефтяных танкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.