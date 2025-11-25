Ричмонд
Эксперт: россияне могут получить в упрощенном порядке ряд налоговых вычетов

Россияне могут оформить налоговые вычеты в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте ФНС. Об этом РИА Новости рассказала налоговый консультант, член Научно-Экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Некоторые налоговые вычеты россияне могут получить в упрощенном порядке, без подачи декларации. Это инвестиционный, имущественный, социальный вычеты и вычет на долгосрочные сбережения», — отметила Мучараева.

«Узнать, есть ли у вас возможность для получения упрощенного вычета, можно в личном кабинете налогоплательщика: налоговая инспекция сама разместит частично заполненную форму заявления для упрощенного вычета по НДФЛ. И гражданину остается только до конца заполнить заявление, вписать реквизиты банковского счета для возврата денежных средств и отправить готовое заявление», — сообщила она.

Упрощенный порядок предоставления налогового вычета применяется инспекцией только при наличии у нее сведений о доходах и расходах налогоплательщика. К такой информации относятся данные об операциях на ИИС, долгосрочных накоплениях, приобретении недвижимости, а также расходах на образование, медицину и спорт. Эти сведения поступают в налоговую от налоговых агентов, банков, негосударственных пенсионных фондов и организаций, оказывающих соответствующие услуги.

Эксперт отметила, что если заявление отсутствует в личном кабинете налогоплательщика, воспользоваться упрощенным порядком невозможно. В такой ситуации для получения вычета по НДФЛ необходимо подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Подать эту декларацию для возврата налога можно в любое время в течение трех лет после окончания того года, в котором возникло право на вычет.

