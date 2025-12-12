Раскрыто, сколько наличных следует снять с карты перед праздниками

К рассчитанной сумме рекомендуется добавить 10% на непредвиденные расходы. Держать при себе всю сумму наличными небезопасно. Однако, если в регионе возможны перебои с интернетом, эксперты советуют заранее снять небольшую сумму наличных: от 8 до 15 тысяч рублей на человека в городе или от 20 до 40 тысяч рублей на семью или компанию при поездке за город или в путешествие на машине.