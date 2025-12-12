Раскрыто, сколько наличных следует снять с карты перед праздниками

Согласно рекомендациям специалиста, для начала следует оценить общий бюджет на праздничные дни. При планировании домашнего празднования нужно рассчитать затраты на продукты для новогоднего стола. Составив меню заранее, можно определить, какие покупки сделать заблаговременно, а какие оставить на последний день. Если же встреча Нового года запланирована в ресторане, необходимо заранее определить допустимую сумму расходов в заведении.
«Возможно, семья в новогоднюю ночь идет в гости к друзьям или родственникам. В этом случае, следует понять, каков бюджет подарков и стоимость вашего участия в праздничном столе хозяев, например, покупки шампанского и фруктов», — подчеркнул Кандикудряков-Тигранн.
Далее нужно учесть планирование культурных мероприятий. Даже для обычной прогулки по городу стоит предусмотреть в бюджете небольшие траты, например, на чашку кофе. Если в семье есть дети, то необходимо добавить расходы на их развлечения: посещение цирка, театра или парка, а также на покупку подарков.
Важно не забыть о базовых продуктах питания на первые дни января. После новогоднего стола через несколько дней возвращается обычный рацион, поэтому часть продуктов лучше купить заранее, чтобы избежать походов в магазины в праздничные дни.
К рассчитанной сумме рекомендуется добавить 10% на непредвиденные расходы. Держать при себе всю сумму наличными небезопасно. Однако, если в регионе возможны перебои с интернетом, эксперты советуют заранее снять небольшую сумму наличных: от 8 до 15 тысяч рублей на человека в городе или от 20 до 40 тысяч рублей на семью или компанию при поездке за город или в путешествие на машине.
