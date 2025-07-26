Эксперт развеяла мифы о первоначальном взносе по ипотеке

Как правило, первоначальный взнос является обязательным требованием банков для одобрения кредита на покупку жилья, а также способом оценить платежеспособность клиента. О том, какие популярные мифы существуют вокруг первоначального взноса, рассказала «Известиям» 26 июля руководитель отдела кредитования и партнерских программ PIONEER Ирина Шароварникова.
В основном минимальный первоначальный взнос по ипотеке сейчас составляет 15−20% от стоимости приобретаемого жилья. Есть предложения от банков с первоначальным взносом от 10%, но более точное значение минимального взноса зависит от конкретной ипотечной программы, банка и категории заемщика.
«Например, госпрограммы, в частности льготная ипотека для семей с детьми, имеют минимальный первоначальный взнос от 20%. Стандартные ипотечные программы требуют минимум 20% первоначальный взнос, но в ряде банков доступны предложения с пониженным взносом от 10% при использовании материнского капитала», — сказала она.
Шароварникова отметила, что получить ипотеку без первоначального взноса практически невозможно. В стандартных программах банка у заемщика должны быть собственные средства для покупки. Однако существуют программы, которые позволяют не вносить собственные средства, а использовать другие источники или механизмы, такие как материнский капитал, военная ипотека, кредит под залог имеющейся недвижимости.
Еще одним вариантом являются специальные предложения от застройщиков, когда девелопер совместно с банком-кредитором может предложить программу, которая позиционирует себя как «ипотека без первоначального взноса». У этой программы есть особенности: либо сумма первоначального взноса уже включена в стоимость квартиры, либо есть опция рассрочки от застройщика, которая потом переоформляется в ипотеку. Такие предложения, как правило, идут с повышенной ставкой.
Существует множество мифов и заблуждений о первоначальном взносе на ипотеку. Например, чем больше первоначальный взнос, тем выше шанс одобрения.
«Безусловно, размер первоначального взноса может повлиять на условия кредита, но в целом, если заемщик проходит по платежеспособности, то размер первоначального взноса никак не повлияет на факт одобрения. Либо первоначальный взнос должен быть сформирован только наличными из собственных накоплений. В реальности в качестве первоначального взноса могут выступать средства материнского капитала, государственные сертификаты; средства, полученные в дар от родственников и средства от продажи другого жилья», — пояснила эксперт.
Еще одно заблуждение, что первоначальный взнос можно сформировать за счет потребительского кредита — действие крайне рискованное и не рекомендованное. В настоящий момент банки ужесточили требования к источникам формирования первоначального взноса, поэтому тщательно проверяют источник первого взноса, перед выдачей ипотеки проводят повторный скоринг клиента и проверяют кредитную историю.
Шароварникова уточнила, что если в текущий момент нет накопленного первоначального взноса, но есть в собственности недвижимость, которую можно отдать в залог банку, то можно выбрать программу кредитования «Под залог имеющегося объекта недвижимости». Как правило, банки выдают до 80% в кредит от рыночной стоимости имеющейся квартиры, средства в полном объеме можно потратить на покупку новой квартиры.
«Если этот вариант не подходит и нет возможности воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами, то рекомендуется накопить средства, в этом поможет строгий финансовый план и бюджетирование своих доходов, изучить финансовые инструменты, которые помогут приумножить накопления: вклады и накопительные счета», — заключила она.
Директор «Жилфонда» Александр Чернокульский в беседе с «Известиями» 27 июня поделился, что в I квартале текущего года средняя цена 1 кв. м жилья на вторичном рынке по всем регионам РФ составила 126,5 тыс. рублей. По его словам, рост по всем регионам не был равномерным.
Эксперт подчеркнул, что три года назад 1 млн рублей казался солидной суммой, которой хватило бы на приобретение собственного жилья в небольшом городе с населением до 100 тыс. человек, однако на текущий момент эта сумма является скорее стартовым капиталом для первоначального взноса по ипотеке.