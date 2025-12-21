Эксперт развеял миф об эффективности экономии на мелочах

Овечкин считает, что чистая экономия на бытовых расходах редко позволяет достичь крупных финансовых целей в обозримом будущем. В качестве примера он привел покупку однокомнатной квартиры в Москве: при средней стоимости в 15 млн рублей для первоначального взноса требуется около 5 млн рублей. Для накопления этой суммы семье из двух человек пришлось бы около 10 тысяч раз отказаться от такси, не ездить в отпуск 12 лет или 1700 раз пропустить поход в ресторан.
По его словам, россияне менее всего готовы ограничивать себя именно в поездках на такси — на это согласны лишь 2% опрошенных. Гораздо чаще люди экономят на туристических поездках, отдыхая дома или на даче (22%), на ежедневных мелочах вроде кофе или десертов (7%), на продуктах, покупая их по акциям (6%). Лишь каждый двадцатый (5%) готов сократить расходы на развлечения, и всего 3% — на одежду.
Вместо радикального отказа от мелких удовольствий эксперт рекомендует начать с ревизии цифровой среды и регулярных подписок.
Он сообщил, что освободившиеся после отмены неиспользуемых сервисов средства, особенно тех, которыми пользуются раз в квартал, можно автоматически перечислять на сберегательный счет. Также полезно детально изучить условия кешбэка в разных банках, поскольку возвращенные средства могут стать ощутимым дополнением к «квартирному фонду».
Более эффективной стратегией, по мнению Овечкина, является не просто сокращение расходов, а комплексное рациональное распределение бюджета и поиск источников дополнительного дохода.
По словам эксперта, базовый принцип — ежемесячно откладывать фиксированную долю дохода, например 10%, на пополняемый вклад. Далее можно выбрать путь либо сокращения расходов (на это настроены 44% россиян), либо увеличения доходов (этот вариант предпочитают 56%). В качестве перспективных и безопасных для ресурсов человека способов экспертом называются фриланс и небольшие проекты, которые не ведут к эмоциональному выгоранию, но могут обеспечить ощутимый ежемесячный прирост накоплений.
«Регулярный дополнительный доход можно получать, сдавая то, что не используется: парковочное место, кладовку, комнату, дачу на летний или, наоборот, сезон, технику, инструменты. Как еще один финансовый инструмент стоит рассмотреть инвестиции в акции и ценные бумаги», — подытожил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».