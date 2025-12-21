Ричмонд
Эксперт развеял миф об эффективности экономии на мелочах

Экономия на мелочах— неэффективный способ накопить на жилье. Об этом заявил «Газете.Ru» руководитель отдела ипотеки Lеvel Group Юлиан Овечкин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Овечкин считает, что чистая экономия на бытовых расходах редко позволяет достичь крупных финансовых целей в обозримом будущем. В качестве примера он привел покупку однокомнатной квартиры в Москве: при средней стоимости в 15 млн рублей для первоначального взноса требуется около 5 млн рублей. Для накопления этой суммы семье из двух человек пришлось бы около 10 тысяч раз отказаться от такси, не ездить в отпуск 12 лет или 1700 раз пропустить поход в ресторан.

По его словам, россияне менее всего готовы ограничивать себя именно в поездках на такси — на это согласны лишь 2% опрошенных. Гораздо чаще люди экономят на туристических поездках, отдыхая дома или на даче (22%), на ежедневных мелочах вроде кофе или десертов (7%), на продуктах, покупая их по акциям (6%). Лишь каждый двадцатый (5%) готов сократить расходы на развлечения, и всего 3% — на одежду.

Вместо радикального отказа от мелких удовольствий эксперт рекомендует начать с ревизии цифровой среды и регулярных подписок.

Он сообщил, что освободившиеся после отмены неиспользуемых сервисов средства, особенно тех, которыми пользуются раз в квартал, можно автоматически перечислять на сберегательный счет. Также полезно детально изучить условия кешбэка в разных банках, поскольку возвращенные средства могут стать ощутимым дополнением к «квартирному фонду».

Более эффективной стратегией, по мнению Овечкина, является не просто сокращение расходов, а комплексное рациональное распределение бюджета и поиск источников дополнительного дохода.

По словам эксперта, базовый принцип — ежемесячно откладывать фиксированную долю дохода, например 10%, на пополняемый вклад. Далее можно выбрать путь либо сокращения расходов (на это настроены 44% россиян), либо увеличения доходов (этот вариант предпочитают 56%). В качестве перспективных и безопасных для ресурсов человека способов экспертом называются фриланс и небольшие проекты, которые не ведут к эмоциональному выгоранию, но могут обеспечить ощутимый ежемесячный прирост накоплений.

«Регулярный дополнительный доход можно получать, сдавая то, что не используется: парковочное место, кладовку, комнату, дачу на летний или, наоборот, сезон, технику, инструменты. Как еще один финансовый инструмент стоит рассмотреть инвестиции в акции и ценные бумаги», — подытожил эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

