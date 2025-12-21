Эксперт развеял миф об эффективности экономии на мелочах

По его словам, россияне менее всего готовы ограничивать себя именно в поездках на такси — на это согласны лишь 2% опрошенных. Гораздо чаще люди экономят на туристических поездках, отдыхая дома или на даче (22%), на ежедневных мелочах вроде кофе или десертов (7%), на продуктах, покупая их по акциям (6%). Лишь каждый двадцатый (5%) готов сократить расходы на развлечения, и всего 3% — на одежду.