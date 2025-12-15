Ричмонд
Эксперт рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Соответствующую информацию агентству «Прайм» предоставила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

2026 год станет последним в переходном периоде по повышению пенсионного возраста.

«Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин — в 65 лет, для женщин — в 60 лет», — отметила эксперт.

При этом существует возможность добровольно отказаться от выхода на пенсию сразу по достижении этого возраста. Он дает право на применение премиальных коэффициентов, которые повышают размер фиксированной выплаты и увеличивают стоимость индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

По ее словам, за первый год отсрочки фиксированная выплата возрастает на 5,6%, а стоимость пенсионного балла (ИПК) повышается на 7%. Эта мера особенно актуальна для тех, кто не накопил минимально необходимое количество ИПК для назначения пенсии. С 2025 года для выхода на пенсию по старости требуется минимум 30 пенсионных баллов (ИПК) и не менее 15 лет страхового стажа.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

