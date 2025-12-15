Эксперт рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году

2026 год станет последним в переходном периоде по повышению пенсионного возраста.
«Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин — в 65 лет, для женщин — в 60 лет», — отметила эксперт.
При этом существует возможность добровольно отказаться от выхода на пенсию сразу по достижении этого возраста. Он дает право на применение премиальных коэффициентов, которые повышают размер фиксированной выплаты и увеличивают стоимость индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
По ее словам, за первый год отсрочки фиксированная выплата возрастает на 5,6%, а стоимость пенсионного балла (ИПК) повышается на 7%. Эта мера особенно актуальна для тех, кто не накопил минимально необходимое количество ИПК для назначения пенсии. С 2025 года для выхода на пенсию по старости требуется минимум 30 пенсионных баллов (ИПК) и не менее 15 лет страхового стажа.
