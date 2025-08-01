Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе

«В третьем квартале август находится на третьем месте по денежной выгоде, поэтому в целом по производственному календарю в этот месяц брать отпуск вполне рентабельно», — сказала Владимирова.
Она объяснила, что при выборе периода для отпуска стоит учитывать количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем будет выгоднее.
«Однако стоит учитывать, что в сентябре и октябре количество рабочих дней увеличится, а значит, что отпуск в это время позволит минимизировать финансовые потери», — уточнила юрист.