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Эксперт рассказала, выгодно ли взять отпуск в августе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отпуск в августе будет вполне выгодным, но есть и более выгодные месяцы для отдыха, рассказала РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.

Источник: © РИА Новости

«В третьем квартале август находится на третьем месте по денежной выгоде, поэтому в целом по производственному календарю в этот месяц брать отпуск вполне рентабельно», — сказала Владимирова.

Она объяснила, что при выборе периода для отпуска стоит учитывать количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем будет выгоднее.

«Однако стоит учитывать, что в сентябре и октябре количество рабочих дней увеличится, а значит, что отпуск в это время позволит минимизировать финансовые потери», — уточнила юрист.

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