Эксперт напомнила о праве многодетных матерей на досрочную пенсию

Женщины, родившие двух детей, имеют право на досрочный выход на пенсию в 50 лет при соблюдении двух условий: наличия стажа не менее 20 лет и длительной работы в тяжелых климатических условиях. Это подразумевает работу не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях. Для многодетных отцов такая льгота не предусмотрена.



Она добавила, что размер страховой пенсии, которая является самым распространенным видом выплат, зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), или пенсионных баллов. Баллы начисляются за отработанные годы в зависимости от размера зарплаты, а также за нестраховые периоды, такие как служба в армии или уход за детьми. В настоящее время действует ограничение: максимально можно получить ИПК суммарно за шесть лет ухода за детьми, что эквивалентно четырем декретным отпускам. За уход за первым ребенком в год начисляется 1,8 балла, за вторым — 3,6, а за третьим и последующими — 5,4 балла.



По словам эксперта, в начале 2025 года прорабатывалась возможность отменить это шестилетнее ограничение для многодетных матерей. Если соответствующий законопроект будет принят, это позволит снять ограничения на начисление баллов за периоды ухода за детьми. В таком случае матери, уже находящиеся на пенсии и имеющие более трех детей, смогут подать заявление в СФР для перерасчета своей пенсии в сторону увеличения.



Если гражданин не набрал достаточного количества пенсионных баллов, ему назначается социальная пенсия по старости. Она ниже страховой и выплачивается на пять лет позже установленного пенсионного возраста. Согласно действующей градировке, в 2026 году на страховую пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения в 64 года и женщины 1967 года рождения в 59 лет. Начиная с 2028 года пенсионный возраст будет окончательно установлен на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.