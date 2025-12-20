Эксперт рассказала о ключевых факторах снижения цен на жилье в России

«Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства — это ключевая ставка. Стройка — это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор — стоимость рабочей силы», — считает эксперт.
Чекурова отметила, что при сохранении высоких значений ключевых показателей стоимость строительства и приобретения жилья остается на повышенном уровне.
При этом, по словам экономиста, дорогая недвижимость чаще приобретается без привлечения ипотечных средств. По данным главы рейтингового агентства, около 40% сделок на рынке жилья совершаются за наличный расчет, тогда как 60% — с использованием ипотеки.
