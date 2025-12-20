Ричмонд
Эксперт рассказала о ключевых факторах снижения цен на жилье в России

Цены на жилую недвижимость в РФ начнут снижаться вслед за снижением ставки ЦБ и удешевлением рабочей силы, заявила в комментарии РИА Новости глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

«Первый очень серьезный фактор для сектора жилого строительства — это ключевая ставка. Стройка — это бизнес, который идет на заемные деньги. Второй фактор — стоимость рабочей силы», — считает эксперт.

Чекурова отметила, что при сохранении высоких значений ключевых показателей стоимость строительства и приобретения жилья остается на повышенном уровне.

При этом, по словам экономиста, дорогая недвижимость чаще приобретается без привлечения ипотечных средств. По данным главы рейтингового агентства, около 40% сделок на рынке жилья совершаются за наличный расчет, тогда как 60% — с использованием ипотеки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

