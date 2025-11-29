Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

Она привела пример расчета. «Допустим, безработный россиянин за 2024 получил совокупный доход по процентам в размере 400 тысяч рублей. Из них необлагаемая налогом часть — 210 тысяч рублей. Таким образом, НДФЛ с процентов к уплате на оставшуюся сумму составит 24 700 рублей. При этом гражданин потратил на лечение и занятия спортом 120 тысяч рублей. Эту сумму он может заявить к вычету. Ему вернут 15 600 рублей — 13% от 120 тысяч рублей», — объяснила эксперт.