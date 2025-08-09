Эксперт рассказала, как снизить налог на доход от депозитов

Налог на доходы по вкладам платят не с самого вклада, а лишь с той части дохода с него, которая превышает необлагаемую сумму. Она определяется, исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года. В 2024 году ее максимальный уровень составил 21%. Соответственно, необлагаемая налогом сумма доходов по вкладам за 2024 год составляет 210 тысяч рублей (21% от 1 миллиона).