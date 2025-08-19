Ричмонд
Эксперт рассказала, как изменятся цены на авиабилеты с 1 сентября 2025

О том, какими будут цены на авиабилеты в России в первый месяц осени, Финансам Mail рассказала Софья Благова, к.э.н., преподаватель Института международных экономических связей.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Она отметила, что цены на авиаперелеты в сентябре будут формироваться под воздействием разных факторов.

С одной стороны, подчеркнула специалист, стоимость перелета по курортным направлениям будет несколько снижена, так как спрос сократится в связи с окончанием школьных каникул — именно в это время многие семьи планируют свой отпуск.

При этом, по той же причине стоимость на билет из курортных городов поднимется — туристы будут возвращаться домой.

Например, пояснила Софья Благова, стоимость перелета из Москвы в Сочи в сентябре ориентировочно составит от 5000 до 7000 рублей, обратно она увеличится почти в 2 раза, до 12−14 тысяч рублей. Та же ситуация будет и с ценами на перелет в Геленджик: туда — 12−15 тысяч рублей, обратно — 20−25 тысяч рублей.

«Очевидно, что спрос на курортные направления определяется в основном сезонностью. Для россиян, предпочитающих культурно-познавательный туризм, по-прежнему популярными направлениями остаются Санкт-Петербург, Калининград, Казань», — добавила эксперт.

Перелет из Москвы в Казань в сентябре составит 5000−7000 рублей, в обратную сторону — 4500−7000 рублей. Практически такая же стоимость будет на авиаперелет из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Экономист подчеркнула, что по сравнению с августом цены практически не изменятся. По ее словам, спрос на авиаперелеты по данным направлениям в течении года относительно стабилен, формируется не только за счет туристов, но и за счет деловых поездок.

Еще одним фактором, влияющим на стоимость авиаперелета, независимо от направления, является период бронирования. Заблаговременное приобретение билетов будет дешевле. При покупке билетов за 1−2 дня до даты вылета стоимость может вырасти в 2 раза, заключила Софья Благова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

