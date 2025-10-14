Эксперт рассказала, к чему приведет потолок цен на бензин

Национальный автомобильный союз и грузоперевозчики выступили за введение максимальных цен на автозаправочных станциях и направили соответствующую инициативу в Федеральную антимонопольную службу. Поводом для обращения стал рост стоимости топлива на несетевых АЗС в отдельных регионах, достигший 10%.
Однако эксперт Бунина раскритиковала эту идею, пояснив, что разница в ценах между сетевыми и независимыми заправками обусловлена объективными причинами.
«Эту идею могут и поддержать, но она дурацкая. Апеллировать для принятия будут к ценам на независимых заправочных станциях, а это повлечет увеличение стоимости на вертикально интегрированных АЗС. Абсолютно на всех станциях поднимутся цены в такой ситуации. Несетевые будут зарабатывать рубль с литра, а крупные — по 10 рублей с литра. Разница происходит, поскольку независимые заправки покупают топливо на бирже или у трейдеров и зависят от цен на бирже», — сообщила она.
По словам эксперта, вертикально интегрированные компании работают в рамках полного цикла, что формирует их ценовую политику, в то время как независимые АЗС сталкиваются с более высокими затратами на сырье на оптовом рынке, а не с желанием извлечь сверхприбыль.
