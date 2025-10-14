Эксперт рассказала, к чему приведет потолок цен на бензин

«Эту идею могут и поддержать, но она дурацкая. Апеллировать для принятия будут к ценам на независимых заправочных станциях, а это повлечет увеличение стоимости на вертикально интегрированных АЗС. Абсолютно на всех станциях поднимутся цены в такой ситуации. Несетевые будут зарабатывать рубль с литра, а крупные — по 10 рублей с литра. Разница происходит, поскольку независимые заправки покупают топливо на бирже или у трейдеров и зависят от цен на бирже», — сообщила она.