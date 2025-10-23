Эксперт рассказала, что ЕС придется сделать при отказе от газа из России

Суммарные поставки трубопроводного газа по «Турецкому потоку» и сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ» из России в Европу по итогам года составят около 30 миллиардов кубометров, добавил Юшков. «Это два-три средних СПГ-завода. Но если при этом на европейском рынке был еще российский газ, тогда конкуренция была бы выше, а цены на газ — ниже», — указал он.