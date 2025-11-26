Эксперт рассказал, заместят ли США китайские редкоземы за два года

«Ответ не так однозначен, как может показаться. Он зависит от определения цели: подвинуть Китай на мировом товарном рынке или обеспечить государственные стратегические потребности? В первом случае очевиден — это невозможно, да и бессмысленно. Во втором случае — оправдано и вполне возможно», — считает эксперт.
По данным Калачева, на сегодняшний день Китай производит 60−70% мирового объема редкоземельных металлов (РЗМ), а доля в переработке достигает 80−90%. По отдельным видам эта цифра превышает 95%, некоторые сегменты рынок Китай контролирует полностью. В самом Китае ежегодно добывается 270−300 тыс. тонн РЗМ в пересчете на оксиды, при этом большая часть используется в национальной промышленности или идет на экспорт уже в составе готовых товаров. Физический экспорт составляет около 20% от общего объема добычи, по прогнозам к концу 2025 года он достигнет 60−65 тыс. тонн.
Китай обладает возможностью добывать и перерабатывать РЗМ не только у себя, но и за рубежом, используя доступные технологии и менее жесткие экологические нормы, что позволяет предлагать мировому рынку объемные и дешевые поставки. Однако эти металлы не столь редки: вопрос в стоимости добычи, разделения и переработки. Например, в США ежегодно добывается свыше 40 тыс. тонн РЗМ — второй результат в мире, однако почти весь этот объем экспортируется на переработку в Китай, а сами США импортируют обратно порядка 15−17 тыс. тонн переработанных материалов.
Ограничения экологического характера и долгий инвестиционный цикл сделали переработку РЗМ в США нерентабельной. Сейчас американские власти ставят задачу наладить собственную переработку, но конкурировать по цене с Китаем готовая продукция вряд ли сможет. Приоритетом остается обеспечение стратегических отраслей на фоне роста национальной безопасности.
Несмотря на введение Китаем экспортного контроля, за 10 месяцев 2025 года экспорт из КНР вырос на 10,5%, составив более 52,6 тыс. тонн. Китай стремится ограничить поставки производителям вооружений, что становится ключевой проблемой для США, ЕС, России и других стран. Решение видится в субсидировании отрасли, гарантированных закупках и ценах.
В США уже инвестируют в проекты по циклу добычи и переработки: MP Materials строит завод по производству магнитов NdFeB, запуск мощностей ожидается к середине 2026 года. Ucore Rare Metals приступила к строительству установки по разделению в Луизиане — первый выпуск запланирован на 2026 год. Государство поддерживает отрасль за счет программ Минобороны и Минэнерго, Пентагон гарантирует минимальные закупочные цены.
Аналитик считает, что США не смогут сместить Китай на глобальном рынке РЗМ в ближайшие два года, однако добиться независимости стратегических отраслей при текущем финансировании — задача вполне реализуемая.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».