Эксперт научил, как защититься от мошенников в новогодние праздники

«В предпраздничной суете внимание рассеивается. Мы выбираем подарки, планируем путешествия и порой забываем о бдительности. Как раз на это рассчитывают мошенники, когда каждый год стирают пыль со своих старых, давно известных схем и запускают новые сценарии обмана. Так что в предстоящие недели стоит быть вдвойне внимательными, чтобы не попасться в многочисленные капканы злоумышленников», — подчеркнул Золотухин.