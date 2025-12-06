Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт научил, как защититься от мошенников в новогодние праздники

Мошенники заманивают россиян фейковыми скидками перед праздниками. Что это за схемы и как от них защититься, раскрыл в интервью «Ленте.ру» эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«В предпраздничной суете внимание рассеивается. Мы выбираем подарки, планируем путешествия и порой забываем о бдительности. Как раз на это рассчитывают мошенники, когда каждый год стирают пыль со своих старых, давно известных схем и запускают новые сценарии обмана. Так что в предстоящие недели стоит быть вдвойне внимательными, чтобы не попасться в многочисленные капканы злоумышленников», — подчеркнул Золотухин.

Эксперт сообщил, что мошенники используют традиционную для брендов практику проведения праздничных распродаж и акций с заманчивыми предложениями. В декабре подобных акций становится очень много, что позволяет злоумышленникам легко маскировать свои фейковые ресурсы под легитимные.

Для защиты от этой уловки Сергей Золотухин рекомендовал всегда проверять, что вы находитесь на официальном сайте компании, и по возможности выбирать оплату товара только после его получения.

По его словам, также от имени популярных брендов и блогеров мошенники организуют фейковые конкурсы, розыгрыши ценных призов и лотереи, предлагая, например, открыть виртуальные «коробочки» с подарками. Важным принципом защиты, по словам эксперта, является понимание того, что невозможно выиграть в розыгрыше, в котором вы не принимали участия.

Золотухин добавил, что еще одним направлением мошенничества является создание поддельных сайтов для продажи туристических путевок, авиа- и ж/д билетов, бронирования отелей, а также для покупки билетов на новогодние концерты и заказа услуг аниматоров.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Акции: их виды и способы инвестирования
Среди различных инвестиций акции занимают немаловажное место. Количество акционеров в России постоянно увеличивается. В статье подробно расскажем, что такое акции и как на них можно заработать.
Читать дальше