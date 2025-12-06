Эксперт научил, как защититься от мошенников в новогодние праздники

«В предпраздничной суете внимание рассеивается. Мы выбираем подарки, планируем путешествия и порой забываем о бдительности. Как раз на это рассчитывают мошенники, когда каждый год стирают пыль со своих старых, давно известных схем и запускают новые сценарии обмана. Так что в предстоящие недели стоит быть вдвойне внимательными, чтобы не попасться в многочисленные капканы злоумышленников», — подчеркнул Золотухин.
Эксперт сообщил, что мошенники используют традиционную для брендов практику проведения праздничных распродаж и акций с заманчивыми предложениями. В декабре подобных акций становится очень много, что позволяет злоумышленникам легко маскировать свои фейковые ресурсы под легитимные.
Для защиты от этой уловки Сергей Золотухин рекомендовал всегда проверять, что вы находитесь на официальном сайте компании, и по возможности выбирать оплату товара только после его получения.
По его словам, также от имени популярных брендов и блогеров мошенники организуют фейковые конкурсы, розыгрыши ценных призов и лотереи, предлагая, например, открыть виртуальные «коробочки» с подарками. Важным принципом защиты, по словам эксперта, является понимание того, что невозможно выиграть в розыгрыше, в котором вы не принимали участия.
Золотухин добавил, что еще одним направлением мошенничества является создание поддельных сайтов для продажи туристических путевок, авиа- и ж/д билетов, бронирования отелей, а также для покупки билетов на новогодние концерты и заказа услуг аниматоров.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».