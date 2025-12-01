Эксперт назвал самый дорогой и дешевый районы Подмосковья

Как отметил специалист, дороже всего квадратный метр квартир в подмосковных новостройках сейчас стоит в Реутове — в среднем 277,3 тыс. рублей. В топ-3 наиболее дорогих районов на первичном рынке Московской области также входят Красногорск (266,1 тыс. рублей за кв. м) и Истра (258,3 тыс. рублей за кв. м).
«Максимально доступные квартиры от подмосковных девелоперов продаются в Воскресенске. Здесь квадратный метр первичной недвижимости стоит в среднем 101,6 тыс. рублей», — отметил он.
Также недорогие квартиры от застройщиков представлены в Лосино-Петровском (121,1 тыс. рублей за кв. м) и Луховицах (122,5 тыс. рублей за кв. м).
Кроме того, добавил Руслан Сырцов, самая дорогая квартира на первичном рынке Московской области стоит 70,9 млн рублей за 142,5 кв. м и находится в Сколково (Одинцовский район). Минимальный бюджет покупки в регионе составляет 3,2 млн рублей. За эти деньги можно приобрести апартаменты площадью 34,9 кв. м в Воскресенске.
Говоря о том, каким был спрос на жилье в Московской области в 2025 году, эксперт подчеркнул, что в январе-октябре клиенты первичного рынка Подмосковья совершили 38,6 тыс. сделок по ДДУ. Относительно аналогичного периода прошлого года спрос вырос на 4%, тогда, как в Москве, напротив, сократился на 3,7%.
«В первую очередь такая тенденция объясняется тем, что в условиях дорогого жилищного кредитования часть клиентов столичного рынка переориентировались на более доступную подмосковную недвижимость, преимущественно в транспортной доступности от столицы», — заключил он.
