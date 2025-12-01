Эксперт назвал самый дорогой и дешевый районы Подмосковья

Говоря о том, каким был спрос на жилье в Московской области в 2025 году, эксперт подчеркнул, что в январе-октябре клиенты первичного рынка Подмосковья совершили 38,6 тыс. сделок по ДДУ. Относительно аналогичного периода прошлого года спрос вырос на 4%, тогда, как в Москве, напротив, сократился на 3,7%.