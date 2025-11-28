Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, сколько стоит самая дешевая квартира в Москве

О том, сколько стоила самая дешевая квартира в Москве в 2025 году и где она располагалась, Финансам Mail рассказал Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

«На текущий момент минимальная средняя цена квадратного метра на первичном рынке столицы — 157,7 тыс. рублей — зафиксирована в Бекасово. Это район в Троицком округе Новой Москвы, названный в честь одноименной ж/д станции», — сказал он.

Бекасово, продолжил эксперт, находится на значительном удалении от МКАД — в 46 км по Киевскому шоссе. Многие города и поселки Московской области расположены гораздо ближе к «старой» Москве, чем данная локация. Именно низкий уровень транспортной доступности служит основной причиной низких цен в новостройках Бекасово. Также влияет слабая обеспеченность локации инфраструктурой.

Руслан Сырцов добавил, что в исторических границах Москвы самые дешевые новостройки — в среднем 226,8 тыс. рублей за кв. м. — реализуются в Бибирево. Данный район на северо-востоке мегаполиса выделяется большим числом зеленых зон. Также в нем есть метро.

«Невысокие цены связаны в первую очередь с шумом и загазованностью от соседства со МКАД, а также невысоким коэффициентом обеспеченности населения социальными объектами. Впрочем, последняя проблема постепенно решается», — отметил он.

Как указал специалист, самым дорогим районом на рынке первичного жилья «старой» Москвы сегодня является Тверской. Здесь квадратный метр в девелоперских проектах стоит в среднем 3,34 млн рублей.

По его словам, высокая стоимость жилой недвижимости в этой локации связана с близостью к Кремлю и форматом реализуемых здесь комплексов — преимущественно клубные дома делюкс-класса.

В топ-3 самых дорогих локаций рынка новостроек столицы также входят Хамовники (2,89 млн рублей за кв. м) и Якиманка (2,74 млн рублей за кв. м).

«Самая дешевая квартира на первичном рынке Москвы представлено в наиболее доступном районе — Бекасово. “Однушка” без отделки площадью 35 кв. м продается за 3 млн рублей», — рассказал Руслан Сырцов.

В Зеленограде (ЗелАО) самый дешевый лот стоит 5 млн рублей. За эти деньги можно купить апартаменты площадью 19,3 кв. м.

В границах МКАД стоимость помещений начинается от 6 млн руб. За эти деньги можно приобрести апартаменты площадью 22,1 кв. м в районе Новокосино (ВАО), заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше