Эксперт рассказал, сколько стоит самая дешевая квартира в Москве

«На текущий момент минимальная средняя цена квадратного метра на первичном рынке столицы — 157,7 тыс. рублей — зафиксирована в Бекасово. Это район в Троицком округе Новой Москвы, названный в честь одноименной ж/д станции», — сказал он.
Бекасово, продолжил эксперт, находится на значительном удалении от МКАД — в 46 км по Киевскому шоссе. Многие города и поселки Московской области расположены гораздо ближе к «старой» Москве, чем данная локация. Именно низкий уровень транспортной доступности служит основной причиной низких цен в новостройках Бекасово. Также влияет слабая обеспеченность локации инфраструктурой.
Руслан Сырцов добавил, что в исторических границах Москвы самые дешевые новостройки — в среднем 226,8 тыс. рублей за кв. м. — реализуются в Бибирево. Данный район на северо-востоке мегаполиса выделяется большим числом зеленых зон. Также в нем есть метро.
«Невысокие цены связаны в первую очередь с шумом и загазованностью от соседства со МКАД, а также невысоким коэффициентом обеспеченности населения социальными объектами. Впрочем, последняя проблема постепенно решается», — отметил он.
Как указал специалист, самым дорогим районом на рынке первичного жилья «старой» Москвы сегодня является Тверской. Здесь квадратный метр в девелоперских проектах стоит в среднем 3,34 млн рублей.
По его словам, высокая стоимость жилой недвижимости в этой локации связана с близостью к Кремлю и форматом реализуемых здесь комплексов — преимущественно клубные дома делюкс-класса.
В топ-3 самых дорогих локаций рынка новостроек столицы также входят Хамовники (2,89 млн рублей за кв. м) и Якиманка (2,74 млн рублей за кв. м).
«Самая дешевая квартира на первичном рынке Москвы представлено в наиболее доступном районе — Бекасово. “Однушка” без отделки площадью 35 кв. м продается за 3 млн рублей», — рассказал Руслан Сырцов.
В Зеленограде (ЗелАО) самый дешевый лот стоит 5 млн рублей. За эти деньги можно купить апартаменты площадью 19,3 кв. м.
В границах МКАД стоимость помещений начинается от 6 млн руб. За эти деньги можно приобрести апартаменты площадью 22,1 кв. м в районе Новокосино (ВАО), заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».