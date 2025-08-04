Эксперт рассказал россиянам, как превратить 50 тыс. рублей в 2,5 млн

«Допустим, мужчина получает среднюю зарплату по стране — около 89 тыс. рублей, а женщина чуть меньше — порядка 75 тыс. рублей. Для максимального эффекта семья решает оформить договор ПДС именно на женщину, поскольку размер господдержки зависит от ежемесячного дохода вкладчика. Тут поясню — в ПДС вкладчиком может быть любой взрослый, а участником будет тот, на кого открыт счет. В нашем случае вкладчиком будет мама, а участником, допустим, дочка. Благодаря такому решению семейные вложения будут софинансироваться государством по формуле один к одному, и детский капитал будет расти быстрее», — отметил эксперт.