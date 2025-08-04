Эксперт рассказал россиянам, как превратить 50 тыс. рублей в 2,5 млн

«Допустим, мужчина получает среднюю зарплату по стране — около 89 тыс. рублей, а женщина чуть меньше — порядка 75 тыс. рублей. Для максимального эффекта семья решает оформить договор ПДС именно на женщину, поскольку размер господдержки зависит от ежемесячного дохода вкладчика. Тут поясню — в ПДС вкладчиком может быть любой взрослый, а участником будет тот, на кого открыт счет. В нашем случае вкладчиком будет мама, а участником, допустим, дочка. Благодаря такому решению семейные вложения будут софинансироваться государством по формуле один к одному, и детский капитал будет расти быстрее», — отметил эксперт.
Беляков сообщил, что при первоначальных инвестициях в размере 50 тыс. рублей и ежемесячных взносах по 3 тыс. рублей на ПДС-счет ребёнка, к 15-летнему сроку с учётом доходности 10% годовых сумма накоплений может составить порядка 2,5 млн рублей. Расчёты произведены исходя из консервативной средней доходности, подчеркнул эксперт, добавив, что в 2024 году средний инвестиционный доход по ПДС-счетам достигал 22%. Рассчитать потенциальную сумму накоплений можно с помощью специального пенсионного калькулятора, уточнил он.
Беляков отметил, что капитал в размере 2,5 млн рублей представляет собой хороший стартовый капитал для совершеннолетия: эти средства можно использовать для оплаты образования или первого взноса по ипотеке.
В качестве международного примера эксперт привёл американскую программу накопительных счетов 529, действующую с 1997 года. Программа позволяет родителям и другим членам семьи открывать безналоговые счета на имя ребёнка с целью накопления средств на образование. Минимальный вступительный взнос определяется правилами штата и начинается от $25, регулярные отчисления часто осуществляются в автоматическом режиме в диапазоне от $15 до $25 в месяц. На сегодняшний день в США открыто почти 17 млн счетов 529, суммарный объем активов которых превышает $500 млрд.
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