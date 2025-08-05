Эксперт рассказал, почему в августе традиционно ждут девальвацию рубля

Он отметил, что исторически август является самым слабым месяцем для рубля. «Отчасти это связано с сезонным изменением баланса внешнеэкономических операций — профицит счета текущих операций ближе к концу года сокращается», — напомнил он.
Импорт в III-IV кварталах активизируется, что приводит к росту доллара и других резервных валют.
«Тенденцию ослабления рубля в этом году усиливает переход ЦБ к снижению ключевой ставки. К концу года она может опуститься до 14−16%», — прогнозирует Александр Шепелев.
Базово он ожидает движения доллара к 83−85 рублям и юаня — к 11,3−11,5 рубля к началу осени, и, соответственно, далее к 85−90 и 12 к концу года.
«При этом сценарий с резким обвалом нацвалюты в предстоящий месяц видится нам маловероятным», — добавил аналитик.
Во-первых, российский валютный рынок после 2022 года находится практически в изолированном состоянии и в каком-то смысле таким образом огражден от внешнего негатива.
Во-вторых, если оценивать такую компоненту как цены на нефть, существенных изменений в июне-июле не произошло, а поскольку ценовые движения транслируются в курс с лагом до 1,5−2 месяцев, то в августе нет риска существенного изменения притока экспортной валютной выручки.
В-третьих, меры валютного контроля и продажи валюты по бюджетному правилу позволяют сглаживать волатильность, делая курс более предсказуемым, что важно для макроэкономической стабильности и настроений в бизнес-среде.
«Наиболее сложно предсказуемой переменной остается геополитика — здесь возможны не только черные, но и белые лебеди. Так, в случае продвижения в части урегулирования украинского конфликта девальвационный тренд в рубле будет развиваться медленнее, а развитие санкционного давления на российский экспорт, напротив, будет ухудшать позиции рублевых активов», — резюмировал он.