Эксперт рассказала, от каких расходов вредно отказываться

«Одна из типичных ошибок — одинаково урезать все статьи бюджета. Такой подход может привести к просрочкам по обязательным платежам: оплате обучения, услуг ЖКХ и связи, страховок и кредитов. Несвоевременная или неполная оплата фиксированных расходов ведет к штрафам, пеням и накоплению долгов. Аналогичная ситуация — с питанием. Отказ от фастфуда, полуфабрикатов и ежедневного кофе на вынос может быть полезен, однако экстремальная экономия на базовом продуктовом наборе повышает риски для здоровья и работоспособности», — подчеркнула Дайнеко.
Эксперт назвала пять категорий расходов, от которых вредно полностью отказываться при оптимизации бюджета. Первая категория — это траты на здоровье. Постоянный перенос визитов к врачу и лечения может привести к ухудшению состояния и более дорогой терапии в будущем. Хотя значительная часть медицинской помощи доступна по полису ОМС, платные услуги иногда позволяют ускорить диагностику. Сэкономить можно за счет сравнения предложений клиник и разумного сочетания платных и бесплатных услуг, но не за счет полного отказа от помощи.
Вторая важная категория — это обучение и развитие. Отказ от повышения квалификации снижает шансы на рост дохода в будущем. В качестве альтернативы платному обучению можно рассмотреть бесплатные программы центров занятости в рамках федеральных проектов или возможность софинансирования со стороны работодателя.
Третья категория — отдых и досуг. Полный отказ от отдыха повышает риск эмоционального выгорания и падения продуктивности. Эти расходы можно оптимизировать, но исключать их полностью нельзя.
Четвертая категория — средства труда. Инвестиции в технику и инструменты, повышающие производительность, особенно важны для самозанятых. Вместо полного отказа можно искать более доступные аналоги, покупать оборудование поэтапно или заложить его приобретение в цель накоплений.
Пятая ключевая категория — сбережения, которые остаются основой финансовой устойчивости. В сложной ситуации допустимо временно сократить сумму накоплений, но полностью отказываться от этой привычки не стоит. Пополнять финансовую подушку можно за счет налоговых вычетов, банковского кэшбека или средств от продажи ненужных вещей.
«Если финансовое положение остается напряженным, лучше дополнить оптимизацию бюджета антикризисным планом. В него может входить оценка права на государственную поддержку — пособия, единовременные выплаты, субсидии и компенсации по оплате ЖКХ, а также адресная социальная помощь, включая социальные контракты, помощь в трудоустройстве и бесплатное обучение», — подытожила Дайнеко.
