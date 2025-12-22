Эксперт рассказала, от каких расходов вредно отказываться

Эксперт назвала пять категорий расходов, от которых вредно полностью отказываться при оптимизации бюджета. Первая категория — это траты на здоровье. Постоянный перенос визитов к врачу и лечения может привести к ухудшению состояния и более дорогой терапии в будущем. Хотя значительная часть медицинской помощи доступна по полису ОМС, платные услуги иногда позволяют ускорить диагностику. Сэкономить можно за счет сравнения предложений клиник и разумного сочетания платных и бесплатных услуг, но не за счет полного отказа от помощи.