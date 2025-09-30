Эксперт рассказал о резком снижении спроса на мебель

«Во-первых, покупательская способность людей снижается. Рост цен на продукты, услуги и лекарства опережает доходы. Это приводит к тому, что люди тратят деньги на товары первой необходимости, а мебель становится покупкой “на потом”. Потребительские займы под текущий процент, предлагаемые банками, превращают покупку кухни или классической мебели в кредит в рискованное решение. Во-вторых, рынок насытился. За 2020−2021 годы, во время ипотечного бума, многие семьи уже обставили квартиры. Сегодня запросы смещаются на косметические обновления, то есть новый диван вместо мебельного гарнитура, замена фасадов вместо целой кухни. В итоге средний чек мебельных компаний снижается, загрузка фабрик падает», — рассказал Рагозин.