Эксперт: за пять лет ипотеки можно купить две квартиры

С июля 2024 года, после отмены общей льготной ипотеки в России, стоимость аренды жилья в городах демонстрирует устойчивый рост. Наиболее заметно это проявляется в Ярославле, где по информации ГК «Метро» за год арендные ставки увеличились на 22,4%.
Экспертное сообщество связывает такую динамику с существенным удорожанием ипотечных продуктов. Вследствие повышения ставок население приняло решение отложить приобретение недвижимости, разместив сбережения на депозитных счетах. Спрос переключился на арендный сектор, что спровоцировало дополнительное ценовое давление.
«Это прямое следствие. Потому что у застройщиков выросли издержки, им сложно добывать деньги. Падает спрос. Люди не имеют возможности купить квартиру, так как они покупали со льготной ипотекой. Теперь продается только элитное жилье и квартиры премиум-класса», — комментирует ситуацию Остапкович.
Специалист отмечает, что текущее положение на рынке недвижимости предполагает возможность покупки квартиры только для высокодоходных граждан. Для остальных потенциальных заемщиков уровень ипотечных ставок остается слишком высоким.
«Там где-то идет до 25−28%. Если человек берет кредит по ставке 28%, то за пять лет он оплачивает две квартиры. Ну кто может позволить себе покупать квартиры по такой цене? А если человек берет кредит на 15−20 лет, то оплачивает три квартиры в итоге по лимиту», — подчеркивает экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»