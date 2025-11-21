Ричмонд
Эксперт рассказал, когда выплата пенсии может приостанавливаться

Выплату пенсий могут приостанавливать. Условия этого прописаны в федеральном законе «О страховых пенсиях», сообщил RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение 6 месяцев подряд, неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы», — отметил Балынин.

Выплата страховой пенсии по случаю потери кормильца может быть приостановлена, в частности, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что получатель старше 18 лет продолжает очное обучение в образовательной организации, сообщил он. Еще одним основанием является истечение срока такого обучения, подтвержденного документом от образовательного учреждения, с учетом сведений, которые имеются у пенсионного органа.

Доцент напомнил, что если обстоятельства, приведшие к приостановлению, будут устранены, выплата пенсии и фиксированной выплаты к ней возобновится. Для этого в орган пенсионного обеспечения необходимо предоставить соответствующее заявление и документы. Заявление будет рассмотрено в срок не позднее пяти рабочих дней с момента его приема, при этом в некоторых случаях подача заявления может не потребоваться.

«По общему правилу выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будут возобновлены с 1-го числа месяца, который следует за датой получения органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, заявления и документов. Из данного правила также есть исключения. Например, в случае прохождения лицом переосвидетельствования в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы и подтверждения его инвалидности до истечения срока, на который была установлена инвалидность, выплата страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней возобновляется со дня, с которого лицо вновь признано инвалидом», — подытожил Балынин.

