Эксперт рассказал, когда выплата пенсии может приостанавливаться

«По общему правилу выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней будут возобновлены с 1-го числа месяца, который следует за датой получения органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, заявления и документов. Из данного правила также есть исключения. Например, в случае прохождения лицом переосвидетельствования в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы и подтверждения его инвалидности до истечения срока, на который была установлена инвалидность, выплата страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней возобновляется со дня, с которого лицо вновь признано инвалидом», — подытожил Балынин.