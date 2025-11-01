Эксперт рассказал, как выгодно открыть вклад в ноябре

Хотя глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Думе далалл понять, что ключевая ставка в ближайшее время будет только снижаться, открыть вклад на выгодных условиях все еще можно. На какие факторы нужно обратить внимание в ноябре — рассказал Финансам Mail Дмитрий Дворников, начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк».