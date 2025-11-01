Эксперт рассказал, как выгодно открыть вклад в ноябре

«Конкретной даты в ноябре, которая гарантированно была бы самой выгодной для открытия вклада, не существует. Но можно выделить общие тенденции и стратегии, которые помогут принять решение в этом месяце», — отметил эксперт.
В конце октября 2025 года Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это повлияло и на ставки по вкладам, но ситуация на рынке неоднородна.
«С одной стороны, есть общий тренд на снижение ставок. По данным Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков демонстрирует плавное снижение в течение последних месяцев», — рассказал Дмитрий Дворников.
Теоретически, чем раньше в ноябре будет открыт вклад, тем выше шанс зафиксировать текущую, еще не сниженную ставку.
В то же время есть точечные повышения ставок от банков: сразу несколько крупных игроков улучшили условия для своих клиентов всего за несколько дней до заседания совдира ЦБ.
«Несмотря на общий тренд, некоторые банки, напротив, неожиданно повышают доходность по отдельным вкладам или продлевают акционные предложения с повышенными ставками.
Таким образом, не существует универсального “самого выгодного дня” в ноябре. Гораздо важнее внимательно следить за обновлениями от банков и действовать быстро, как только увидите подходящее предложение», — добавил он.
Эксперт дал несколько рекомендаций:
1. Следите за акциями банков, поскольку самые выгодные предложения часто носят ограниченный характер. Обязательно уточняйте даты окончания приема заявок по спецвкладам.
2. Используйте финансовые маркетплейсы для сравнения онлайн, поскольку информация о ставках там, как правило, обновляется ежедневно. Это позволит быстро находить лучшие условия.
3. Отдавайте предпочтение онлайн-оформлению, поскольку многие банки предлагают более высокие ставки при открытии вклада через мобильное приложение или сайт, чем при визите в отделение.
4. И обязательно обращайте внимание на срок. Иногда ставки по вкладам на 3−6 месяцев могут быть выше, чем на годовые.