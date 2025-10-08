Ричмонд
Эксперт рассказал, какой будет новая цель золота

Стоимость золота 7 октября преодолела отметку 4000 долларов за тройскую унцию. Какая цена станет новой целью драгметалла, Финансам Mail спрогнозировал Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По его словам, стоимость золота преодолела психологически важный рубеж в 4000 долларов за тройскую унцию на фоне продолжающегося политического кризиса и шатдауна в США.

«При этом, учитывая такую динамику, можно прогнозировать рост до 4300 долларов в ближайшие полгода на фоне ослабления доллара и дальнейшего снижения ставки ФРС США», — отметил эксперт.

Дмитрий Вишневский напомнил, что аналитики Goldman Sachs более оптимистичны и ожидают повышение цены золота до 4900 долларов к концу 2026 года. Согласно их прогнозу, спрос частного сектора и увеличившиеся покупки драгметалла со стороны ETF способны ускорить этот тренд, что будет также отражаться на его стоимости.

Другие драгоценные металлы, такие как серебро и платина, традиционно следуют за динамикой цен на золото, продолжил аналитик. Однако их стоимость более зависит от промышленного спроса.
Так, серебро поддерживается растущим применением в возобновляемой энергетике и электронике, а платина чувствительна к автопромышленности и нефтехимии.

Поэтому на фоне сохраняющейся геополитической и экономической нестабильности они также могут показать рост, но с умеренной волатильностью и потенциалом для новых максимумов, заключил Дмитрий Вишневский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

