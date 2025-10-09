Эксперт рассказал, кто пострадает от пошлин ЕК на сталь

Арнетт ожидает, что импортные пошлины на сталь вполне могут быть введены, учитывая давление со стороны отрасли и текущий протекционистский курс. Однако в процессе согласования могут быть внесены коррективы. «В целом, можно сказать, что ЕС идет по стопам США», — отмечает он.
По его словам, мотивация Евросоюза заключается в защите внутреннего рынка от избытка дешевой стали, прежде всего из Китая, а также из Турции, Индии, Вьетнама. Также ЕС может надеяться на то, что такие жесткие меры помогут убедить администрацию Дональда Трампа снизить пошлины в отношении стали из Евросоюза и в дальнейшем вести более скоординированную политику против КНР.
Эксперт считает, что экспортеры стали, такие как Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Тайвань потенциально столкнутся с ограничением доступа на рынки и ростом издержек. Если сценарий подтвердится, это негативно отразится на доходах и сократит количество рабочих мест в случае, если они не смогут переориентироваться на другие рынки.
От меры могут пострадать и важные для ЕС торговые партнеры — Великобритания и Южная Корея, однако с ними, вероятно, вопросы будут урегулированы в двустороннем порядке. Также могут пострадать государства с развитой сталелитейной промышленностью, на которые могут переориентировать свои потоки перечисленные экспортеры, если цены на импортируемую сталь будут существенно ниже.
Потенциальными бенефициарами за пределами ЕС могут стать страны, которые являются нетто-импортерами стали. Выиграть могут страны АСЕАН, в частности Таиланд, Филиппины, государства Ближнего Востока — Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, а также страны Африки — Египет, Алжир, Нигерия, Кения. На развивающихся рынках может появиться более дешевая сталь, что благоприятно скажется на их производственных секторах и инфраструктурных проектах.
«На рынке Европейского союза можно ожидать рост цен на сталь и изделия из нее. Это может нанести удар по смежным отраслям, в частности, по строительной промышленности, а также по автомобилестроению, которое и без того переживает сложные времена. Если спрос внутри ЕС останется низким, закрытие производств продолжится, а ожидаемый эффект от защиты может сойти на нет», — подчеркивает Арнетт.
С другой стороны, эксперт полагает, что мера потенциально поможет воссоздать рабочие места в сталелитейной промышленности, поддержать национальных производителей, а также дать отрасли временную передышку для завершения инвестиционных проектов по декарбонизации производства.
