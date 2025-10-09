Эксперт рассказал, кто пострадает от пошлин ЕК на сталь

От меры могут пострадать и важные для ЕС торговые партнеры — Великобритания и Южная Корея, однако с ними, вероятно, вопросы будут урегулированы в двустороннем порядке. Также могут пострадать государства с развитой сталелитейной промышленностью, на которые могут переориентировать свои потоки перечисленные экспортеры, если цены на импортируемую сталь будут существенно ниже.